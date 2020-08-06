При взрыве цистерны в депо Иванова погиб рабочий

В результате взрыва нефтяных паров в железнодорожной цистерне погиб 43-летний рабочий ивановского депо. Его 30-летний коллега госпитализирован с ожогами, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 09.10. На место взрыва направлены 49 человек и 15 единиц техники. В результате хлопка паров возгорания не произошло", - уточнили в ведомстве. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонта цистерны.

Пресс-служба Северной железной дороги сообщила, что вагоноремонтное депо, в котором случился взрыв, принадлежит ООО "Балттранссервис" - эта компания занимается перевозками нефтепродуктов. Там не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу происшедшего. "Сейчас идет совещание из-за ЧП, что-либо рассказать мы сможем позже", - сообщили в офисе компании