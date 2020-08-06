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06.08.2020 13:35
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу проверил боеготовность Тейковской дивизии РВСН

Текст: Юрий Гаврилов

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в четверг Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения. Расположенная в Ивановской области, 54-я дивизия РВСН имеет на вооружении современные мобильные ядерные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс". Министра, разумеется, в первую очередь интересовал уровень боеготовности этого соединения.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Шойгу съездил в позиционный район дивизии, проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и полка. Но этим не ограничился. Министр внимательно наблюдал за маршем дивизиона "ядерных" машин и их развертыванием на полевой позиции. Кроме того, он осмотрел автономную пусковую установку "Ярса", оценил действия ее расчета, который по вводной начал свертывать комплекс для его передислокации в другое место.

Надо сказать, что помимо решения двух главных задач - несения боевого дежурства и планового переоснащения на современные ракетные комплексы, в дивизии успешно завершили работу по созданию новой инфраструктуры. Она позволяет командованию соединения обеспечить качественные условия для подготовки личного состава и несения боевого дежурства.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны о ходе переоснащения дивизий Владимирского ракетного объединения на более мощную технику. А комдив-54 рассказал о боевых возможностях машин, обеспечивающих безопасность ядерных комплексов на марше. В частности, о машине дистанционного разминирования "Листва" и боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М", оснащенной современным комплексом разведки с беспилотным летательным аппаратом.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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По данным Минобороны РФ, в 2019-м в рамках государственной программы вооружений в РВСН поступили около сотни новых основных образцов вооружения и военной техники. Еще столько же стратегические войска получат до конца нынешнего года. За счет этого доля современных ракетных комплексов в РВСН будет доведена до 81 процента. А поставка новых пусковых установок и обеспечивающих систем позволит в этом году оснастить ядерными комплексами "Ярс" и "Авангард" четыре ракетных полка.

На подведении итогов рабочей поездки в Тейковскую дивизию Сергей Шойгу отметил, что перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика. В то же время, отметил министр, "необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей".

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