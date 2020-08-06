Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию

Юноши и девушки в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие ментальные или другие ограничения по здоровью, смогут на время поселяться в тренировочных квартирах, где будут учиться самостоятельному проживанию. Постановление о выделении субсидии в размере 19,8 млн рублей для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов" подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы обучиться самостоятельному проживанию люди с инвалидностью смогут временно переезжать из своих домов или интернатов в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы). Там под контролем наставников они будут учиться самостоятельно выполнять различные бытовые задачи, к примеру, совершать покупки, готовить обед и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду. Как правило, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, люди с инвалидностью мобилизуют свои способности к обучению и в короткие сроки добиваются существенного прогресса, вплоть до перехода на следующий уровень самостоятельности - сопровождаемое проживание.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, компания-оператор проекта будет определена по результатам конкурсного отбора среди профильных некоммерческих организаций.

Первые тренировочные квартиры в столице были созданы в 2018 году на базе Городского научно-практического центра по защите прав детей "Детство", расположенного по адресу: ул. Кирпичная, д. 18, стр. 1. Обучение и реабилитацию в них прошли 576 человек.

В рамках нынешнего проекта курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, смогут пройти 216 инвалидов с психофизическими нарушениями: ДЦП, расстройство аутистического спектра (РАС), нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, синдром Дауна и другие генетические заболевания. Люди с инвалидностью будут круглосуточно проживать в девяти тренировочных квартирах, в которых каждая комната оборудована кроватью, столом со стулом, шкафом для белья, тумбочкой, ТВ. В каждой квартире также имеются кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые комнаты со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, уборки, стирки белья. Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры-социальные психологи, а в дневное время - еще и их помощники.

Одна из квартир оборудована для маломобильных граждан - специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.

Кроме того, в доме на ул. Кирпичная оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские, где участники проекта смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, валянием. Имеется комната для проведения песочной терапии. В холле установлены тренажеры. Здание обеспечено круглосуточной охраной, оснащено системой противопожарной безопасности, камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, IP-телефонией и интернетом.

В период проживания инвалидов обучат навыкам личной гигиены, уборки своей комнаты, ухода за личными вещами, управления своими финансовыми средствами, покупки продуктов и товаров первой необходимости, приготовления пищи и мойки посуды. Большое внимание будет уделено психологическим тренингам, нацеленным на развитие личности, коммуникативных способностей, гендерной идентичности и выстраивания отношений с другими людьми. Участники проекта вовлекаются в культурно-досуговые и спортивные мероприятия. По окончании курса каждому инвалиду выдается психолого-педагогическое заключение о прохождении обучения и рекомендации о закреплении полученных навыков.

В пресс-службе подчеркнули, что практика показывает, что после проживания в тренировочных квартирах инвалиды становятся более самостоятельными, а некоторые даже начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат.

"Важным фактом является и то, что благодаря проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге. Субсидия, выделяемая из бюджета города, предназначена для оплаты труда специалистов, участвующих в проекте, затрат на техническое содержание и обслуживание здания, а также закупку оборудования и расходных материалов", - заключается в сообщении.