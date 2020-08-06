Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию

Новости

МИД РФ: США продолжают бездоказательно очернять Россию 16:03
В Госдуме оценили награду в 10 млн от властей США 15:57
После теплых выходных в Москву придут дожди 15:39
В Думу внесен проект о выплатах пострадавшим от коронавируса 15:37
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности 15:31
В регионах Северо-Запада резко уменьшилось число фальшивых денег 15:22
"Рейв" Стивена Содерберга получил русский трейлер и дату премьеры 15:22
В швейцарском городе каждому жителю выдали по 100 франков 15:10
В Красноярске от коронавируса скончался врач санавиации 14:48
В Турции открыли самую длинную в мире непрерывную велодорожку 14:25
В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян 14:22
В Бундестаге прокомментировали иск экологов против "Северного потока-2" 14:14
Германия потеряет 100 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности 14:12
На Ямале археологи нашли артефакты на месте древнего жилища 14:06
Российские беспилотные автомобили поехали в США 14:00
Глава минздрава ФРГ обвинил путешественников в росте числа инфицированных 13:57
Родители рассказали, как семья и школа должны воспитывать детей 13:54
На БелАЭС названа дата загрузки в реактор ядерного топлива 13:49
Умер знаменитый композитор Билли Голденберг 13:39
Lufthansa прогнозирует спад авиаперевозок на три года вперед 13:38
Сергей Шойгу проверил боеготовность Тейковской дивизии РВСН 13:35
Ученые создали калькулятор для подбора оптимальной защитной маски 13:30
Кабмин направит 6 млрд рублей на ремонт дорог в 14 регионах 13:23
Девять регионов получат 838 млн на поддержку операторов по вывозу мусора 13:14
Определены самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июля 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 15:23
Рубрика: Власть

Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию

Текст: Ангелина Зеленькова

Юноши и девушки в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие ментальные или другие ограничения по здоровью, смогут на время поселяться в тренировочных квартирах, где будут учиться самостоятельному проживанию. Постановление о выделении субсидии в размере 19,8 млн рублей для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов" подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: iStock
В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами

Чтобы обучиться самостоятельному проживанию люди с инвалидностью смогут временно переезжать из своих домов или интернатов в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы). Там под контролем наставников они будут учиться самостоятельно выполнять различные бытовые задачи, к примеру, совершать покупки, готовить обед и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду. Как правило, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, люди с инвалидностью мобилизуют свои способности к обучению и в короткие сроки добиваются существенного прогресса, вплоть до перехода на следующий уровень самостоятельности - сопровождаемое проживание.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, компания-оператор проекта будет определена по результатам конкурсного отбора среди профильных некоммерческих организаций.

Первые тренировочные квартиры в столице были созданы в 2018 году на базе Городского научно-практического центра по защите прав детей "Детство", расположенного по адресу: ул. Кирпичная, д. 18, стр. 1. Обучение и реабилитацию в них прошли 576 человек.

В рамках нынешнего проекта курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, смогут пройти 216 инвалидов с психофизическими нарушениями: ДЦП, расстройство аутистического спектра (РАС), нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, синдром Дауна и другие генетические заболевания. Люди с инвалидностью будут круглосуточно проживать в девяти тренировочных квартирах, в которых каждая комната оборудована кроватью, столом со стулом, шкафом для белья, тумбочкой, ТВ. В каждой квартире также имеются кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые комнаты со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, уборки, стирки белья. Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры-социальные психологи, а в дневное время - еще и их помощники.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Одна из квартир оборудована для маломобильных граждан - специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.

Кроме того, в доме на ул. Кирпичная оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские, где участники проекта смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, валянием. Имеется комната для проведения песочной терапии. В холле установлены тренажеры. Здание обеспечено круглосуточной охраной, оснащено системой противопожарной безопасности, камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, IP-телефонией и интернетом.

В период проживания инвалидов обучат навыкам личной гигиены, уборки своей комнаты, ухода за личными вещами, управления своими финансовыми средствами, покупки продуктов и товаров первой необходимости, приготовления пищи и мойки посуды. Большое внимание будет уделено психологическим тренингам, нацеленным на развитие личности, коммуникативных способностей, гендерной идентичности и выстраивания отношений с другими людьми. Участники проекта вовлекаются в культурно-досуговые и спортивные мероприятия. По окончании курса каждому инвалиду выдается психолого-педагогическое заключение о прохождении обучения и рекомендации о закреплении полученных навыков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Минтруде напомнили, как инвалидам получить право на льготную парковку

В пресс-службе подчеркнули, что практика показывает, что после проживания в тренировочных квартирах инвалиды становятся более самостоятельными, а некоторые даже начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат.

"Важным фактом является и то, что благодаря проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге. Субсидия, выделяемая из бюджета города, предназначена для оплаты труда специалистов, участвующих в проекте, затрат на техническое содержание и обслуживание здания, а также закупку оборудования и расходных материалов", - заключается в сообщении.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни