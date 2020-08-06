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06.08.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Приглашают пировать

Традиционный фестиваль сыра в Подмосковье пройдет в конце августа
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Еще несколько дней назад подмосковные власти были в раздумье: проводить ли традиционный гастрономический фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Истре или перенести его на год из-за коронавируса. А в четверг было объявлено официально - сыру быть! Фестиваль пройдет с 27 по 30 августа на привычной площадке - в деревне Дубровское Истринского округа области.
В этом году фермера пустят за прилавок, если у него будет отрицательный тест на коронавирус. Фото: Александр Корольков/РГ В этом году фермера пустят за прилавок, если у него будет отрицательный тест на коронавирус. Фото: Александр Корольков/РГ
В этом году фермера пустят за прилавок, если у него будет отрицательный тест на коронавирус. Фото: Александр Корольков/РГ

О популярности фестиваля, который, к слову, в этом году будет проведен всего в пятый раз, лучше всего говорят факты. Взять, например, географию участников - в прошлом году на дегустацию в Дубровское свою продукцию привезли порядка 300 фермеров из 44 регионов страны. Для участников в этот раз пропуском к торговым рядам станет отрицательный тест на коронавирус, для гостей обязательны перчатки и маски. Фестивалю добавили лишние сутки, чтобы не создавать столпотворение. Но совсем не проводить оказалось нельзя - желающих приехать слишком много.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Из-за ограничительных мер фермеры во многих регионах вообще не смогли продать часть своей продукции и очень ждут фестивальных дней. Их нужно поддержать", - объясняет организатор фестиваля, истринский сыровар Олег Сирота. "Ждем, готовимся", - подтверждает и тульский фермер Владимир Ивлиев, который варит, не побоюсь этого слова, гениальную горгонзолу.

Стать сыроваром - проще простого. Варя Максименко из Рузы начала варить сыр в декрете, на время которого семья переехала в деревню, чтобы растить ребенка на натуральных продуктах. Декрет давно позади, а "Шальная императрица" - сыр, вызревающий в вине, по-прежнему радует и семью Максименко, и жителей трех окрестных деревень, распробовавших фермерский продукт. Мила и Константин Галановы из Ленинградской области свою сыроварню открыли, заскучав по санкционным сортам, ставшим недоступными после введения санкций. Думали, для себя, но, оказалось, что вокруг много любителей сыра. По многочисленным просьбам гостей к участию приглашены российские виноделы. Хороший сыр ведь нуждается в глотке доброго вина, правда? И Олег Сирота пообещал, что лично проследит за тем, чтобы за прилавками стояли фермеры. "Перекупщиков, которые где-то купили и привезли в Дубровское продавать, не будет", - заявил он. Одна из идей фестиваля - дать фермерам пообщаться друг с другом, поделиться секретами, познакомиться с техническими новинками, которые выставляются тут же, на площадках. Сирота напоминает, что влиться в коллектив участников фестиваля не поздно. "Пишите на почту sir.pir.mir@parmezan.ru, и вышлем анкету участника и расскажем об условиях", - говорит он.

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