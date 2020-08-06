В Московской области ликвидировали нарколабораторию

Наркотики производили в бане на территории арендованного участка в подмосковной деревне Ганусово в Раменском городском округе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено оборудование для изготовления наркотика и 750 литров химических реактивов. Изъято вещество, которое по результатам исследования признано наркотическим средством мефедрон общим весом более 10 килограммов.

Лаборатория была ликвидирована сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Московской области и Межмуниципального управления МВД России "Раменское" при участии отряда специального назначения "Гром".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности".