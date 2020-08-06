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Рубрика: Общество

Не вино, кино - Ракурс

На севере столицы открылся новый приют для бездомных "Ночлежка"
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 173(8227)
В Беговом районе на Бумажном проезде, недалеко от здания "Российской газеты", открылся московский филиал раскрученной питерской благотворительной организации "Ночлежка". Пока здесь принимают только юристы и социальные работники, сам приют заработает в ближайший месяц.

Год назад, когда прошел только слух, что "Ночлежка" осядет на столичной земле, в социальных сетях бушевали войны. Организаторов обвиняли в липовых позитивных опросах. Жители писали письма в полицию, Роспотребнадзор, управу Бегового района и префектуру Северного округа. Муниципальный совет депутатов Бегового и глава управы приняли единогласное решение - не допустить размещения приюта. Тем не менее в арендованном благотворительной организацией здании бывшего фурнитурного завода завершился ремонт, и оно открылось для бездомных.

Фото: REUTERS
Проект "Ночлежка" помог петербургским бездомным найти работу и жилье

На входе стоит терминал, выдающий талон к юристу или соцработнику. Внутри чисто, пахнет дезинфекцией, вдоль стен, как в обычном МФЦ, стулья. Есть кофемашина, кулеры с водой. Соцработник выдает какие-то бумаги пенсионеру. "Елена", - представилась она. И рассказала, что с начала открытия в приюте побывали порядка 30 человек. Еще около десятка они просто не пустили, так как люди были пьяными. Пенсионер оказался в прошлом жителем Воткинска. История обычная: строитель приехал в столицу на заработки, но оказался на улице без документов. В родном городе родные только на кладбище. "Сейчас он заполнит анкету, и наши юристы помогут ему в восстановлении документов и поиске работы", - говорит Елена. Поселить этого клиента они пока не могут: пока работают только специалисты. Всего приготовлено три комнаты, каждая на восемь человек - две для мужчин и одна для женщин. Закуплены двухъярусные кровати со шторками. По статистике организации, 83% бездомных - мужчины. Чтобы пожить здесь, нужно будет заключить договор и соблюдать простые правила: не пить, пройти дезинфекцию и медобследование. Как рассказала "РГ" директор московского отделения "Ночлежки" Дарья Байбакова, в среднем нуждающиеся здесь смогут поселиться до пяти месяцев - этого достаточно, чтобы найти работу и новое жилье. Разовые ночевки будут запрещены. Сейчас обустраивается домашний кинотеатр, библиотека и кухня. "Мы выбирали место подальше от жилых домов, но рядом с вокзалами, - рассказывает Дарья. - По закону не обязаны этого делать, но понимаем: приют может вызвать страх у местных жителей". Соседи и правда переживают. Один из них, Владимир Самарин, говорит, что волнуется, как скажется на жизни района эта точка притяжения асоциальных личностей.

Пока здесь работают только юристы и соцработники. Первые постояльцы заедут в ближайший месяц

В префектуре Северного округа жалоб от жителей не получали, но заверили, что ситуацию держат на контроле. "Ночлежке" уже помог Мосгортранс, предоставив микроавтобус, на котором можно будет привезти еду для бездомных.

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