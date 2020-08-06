В Москве потеплеет до 27 градусов

В четверг днем в столице и области сохранится жаркая погода. Так, столбики термометров поднимутся до 27 градусов, а вода в Москве-реке рядом с Звенигородом прогреется до +20 градусов! Такой теплой вода не всегда бывает и в июле.

По данным специалистов Метеобюро Москвы и области, удерживает жару в регионе обширный антициклон. Но уже во второй половине дня ожидается прохождение атмосферного фронта с запада. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет дождь с грозой. Дождь очистит воздух от вредных примесей и к вечеру остудит его до +13...+14.

Отметим, что до максимальных значений нынешней погоде далеко. Десять лет назад, 6 августа, воздух прогревался до 37,3, а максимальная температура сегодня составит 27 тепла. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 753 мм рт ст.

Как сообщает Гидрометцентр России, на юге Европейской России и на Средней Волге очень жарко. Жаркая погода сохранится в Челябинской и Курганской областях, а также в Омской области, на юге Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. В Курганской области, где горят леса, неприятности может доставить дым и запах гари. До столичного региона эти запахи не дойдут.