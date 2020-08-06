В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды

В Москве будет продолжено внедрение новейших систем очистки воды, в том числе озоносорбции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Сегодня во время осмотра работы объектов водоподготовки, расположенных на территории ТиНАО, он заявил, что задача города - обеспечить москвичей чистой качественной водой.

"На всех четырех станциях водоподготовки - Северной, Западной, Рублевской и Восточной - ведется работа по внедрению новейших систем очистки, - отметил Петр Бирюков. - Сегодня через мембранные системы, озоносорбцию проходит уже 60 процентов воды".

Он особо отметил высокое качество подготовки московской воды, подчеркнув, что она не уступает таким передовым системам водоподготовки, как в Сиднее и Лондоне.

Как сказал Бирюков, в ТиНАО проводится модернизация объектов водоподготовки, которая должна быть закончена до 2025 года. Он напомнил, что в 2012 году, когда территория была присоединена к Москве, приняли на баланс около 50 станций водоподготовки, водозаборных узлов с мощностью до 60 тыс. кубометров в сутки. Сегодня таких объектов уже 69, потребление воды выросло до 100 тыс. кубометров. Он подчеркнул, что порядка 60% этой воды уже сейчас идет по центральным московским водопроводам. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках реализации программы модернизированы 30 процентов объектов водоподготовки в ТиНАО.