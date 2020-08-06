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06.08.2020 23:10
Рубрика: Спорт

Деревья памяти

На территории Минспорта прошла акция в рамках большого проекта "Кедры Великой Победы"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
На территории парка министерства спорта в столице наши легендарные и титулованные атлеты высадили в четверг днем аллею из двух с лишним десятков именных кедров, посвященных спортсменам - героям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках общенационального масштабного патриотического проекта "Кедры Великой Победы".
Первый вице-президент РФС Никита Симонян в составе сборной СССР победил на Олимпиаде в далеком 1956 году. Фото: Михаил Синицын Первый вице-президент РФС Никита Симонян в составе сборной СССР победил на Олимпиаде в далеком 1956 году. Фото: Михаил Синицын
Первый вице-президент РФС Никита Симонян в составе сборной СССР победил на Олимпиаде в далеком 1956 году. Фото: Михаил Синицын

Деревья высаживали двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Якушев, обладательница такого же количества золотых наград летних Игр баскетболистка Нелли Ферябникова, победитель футбольного турнира Мельбурна-1956, лучший бомбардир в истории московского "Спартака", ныне первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, фехтовальщица Галина Горохова, гимнастка Лидия Иванова, и многие другие знаменитости отечественного спорта.

Фото: Из архива Кирилла Набутова
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В акции приняли участие министр спорта Олег Матыцин и председатель оргкомитета проекта "Кедры Великой Победы" Александр Иншаков.

- Встречи с ветеранами спорта мы проводим традиционно, для нас это святое дело, - отметил Олег Матыцин. - Наша кедровая аллея - память и благодарность тем, кто сражался ради того, чтобы победить зло. Мы гордимся спортсменами - героями Великой Отечественной войны.

Высаженные в минспорта кедры должны вырасти высотой примерно с десятиэтажный дом и прожить шесть-семь столетий или даже больше. Первый высаженный кедр был посвящен памяти многократного абсолютного чемпиона Советского Союза по боксу Николая Королева. Он прошел всю войну, дважды выносил своего раненого командира с поля боя, спасая ему жизнь, сумел вернуться на ринг и снова одерживал победы. После войны Королев больше десяти лет служил на Краснознаменном Северном флоте. И подобные истории можно рассказать про каждого, чью память увековечили наши ветераны спорта.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
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В оргкомитете проекта "Кедры Великой Победы" подчеркнули, что всего на территориях спортивных сооружений и учреждений в России и странах ближнего зарубежья планируется высадить около трех миллионов хвойных деревьев.

Олег Матыцин и Александр Иншаков после высадки кедров в здании, расположенном рядом с аллеей Музея спорта, вручили нашим легендам памятные подарки. На встрече также присутствовали представители Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Во время войны около 170 преподавателей и студентов этого вуза защищали родину в рядах мотострелковой бригады особого назначения.

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