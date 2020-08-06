В Нововоронеже открылась общественная приемная Госкорпорации "Росатом"

Приемная Общественного совета Госкорпорации "Росатом" станет площадкой для обсуждения инициатив в области экологии, социальной и экономической жизни на территории присутствия Нововоронежской АЭС

В Нововоронеже (город-спутник Нововоронежской АЭС, Воронежская область) открылась приемная Общественного совета Госкорпорации "Росатом". Она станет еще одним инструментом взаимодействия руководства атомной отрасли, администрации города и общественных объединений для решения самых насущных и злободневных вопросов общественной жизни Нововоронежа. Обратиться в приемную с инициативой сможет любой житель города.

Общественная приемная Росатома станет площадкой для обсуждения самых широких общественных инициатив в области экологии, безопасности, социальной и экономической жизни на территории присутствия Нововоронежской АЭС.

"На площадках приемных ведутся дискуссии, решаются важные задачи, руководители активно вовлекаются в городскую жизнь. Все это сделано для того, чтобы была возможность движения навстречу друг другу: Росатома, гражданского общества и органов власти. Я желаю городу развиваться и процветать, а мы всеми возможными способами будем содействовать укреплению конструктивного диалога и взаимопонимания между нами", - сказал заместитель председателя Общественного совета ГК "Росатом" Сергей Барановский.

Общественная приемная Росатома должна стать лабораторией отраслевых проектов, где с населением Нововоронежа будет обсуждаться их реализация, а также осуществляться общественный контроль, за воплощением проектов в жизнь.

"Нововоронежская АЭС и другие предприятия контура Росатома оказывают атомграду всестороннюю поддержку в проведении торжественных мероприятий и праздников, благоустройстве территорий, помощи населению. Теперь у нас есть еще один канал коммуникации. Мы будем собирать инициативы горожан и работать над их реализацией, создавать комфортную городскую среду", - отметил глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

Нововоронежская приемная Общественного совета ГК "Росатом" стала пятой в череде информационно-дискуссионных площадок, открытых в городах присутствия атомной отрасли.

В церемонии открытия приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации Нововоронежа, общественной палаты города, совета ветеранов Нововоронежской АЭС, а также руководство атомной станции и Фонда "АТР АЭС".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.