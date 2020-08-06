Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало инструкцию о том, как правильно выбрать вкусную дыню.

Покупать дыню, отмечают в ведомстве, лучше всего в супермаркете, магазине или на официальном рынке, поскольку там товар хранится в правильных условиях. Торговые точки у автомобильных дорог Роспотребнадзор советует обходить стороной, так как плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. Хорошая дыня должна быть целой, без пятен, вмятин и трещин.

- Не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, - подчеркивают в ведомстве.

Аромат спелой дыни ощущается сразу, если взять ее в руки. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, значит он недоспелый. А если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, то дыня перезрела или чересчур долго хранилась. Для "колхозницы" характерна гладкая шкурка, а для "торпеды" - шершавая, с бороздами.

Дыня очень богата витаминами, но есть ее можно не всем. Лучше отказаться от нее людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.