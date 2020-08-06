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Текст:   Сергей Бабкин 
18:44 06.08.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)

Высокий стиль

Жилых небоскребов в Москве становится все больше

В этом году в столице появится новый жилой небоскреб "Небо", а в 2024-м в "Москва-Сити" должны завершить строительство башни One Tower, самого высокого многоквартирного дома в Европе. "Растет и предложение, и спрос на такое жилье, - рассказала "РГ" гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова. - Представлены самые разные варианты квартир - от "комфорта" до бизнес-класса". Как свидетельствует исследование компании Emporis, по количеству высоток российская столица вышла на второе место в мире (смотрите нашу инфографику). В этом рейтинге учитывались все здания выше 35 м. А вот по количеству домов выше 150 м Москва лишь в третьем десятке мировых мегаполисов. В Москомархитектуре не ведут подсчета небоскребов, но, по неофициальным данным, настоящих "заоблачных" объектов в столице 37. Большая их концентрация в "Москве-Сити".

Сейчас высотный акцент смещается из центра на окраины. Если в 2019 году доля предложения квартир в небоскребах ЦАО составляла 65%, то в мае 2020-го - уже 46 %. На второе место выбился ЗАО (49%), хотя годом ранее доля запада составляла лишь 7%, рассказали "РГ" в пресс-службе Capital Group.

Я - за "свечку"

Фото: iStock
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Насколько можно судить по списку самых высоких московских зданий, пик небоскребного строительства пришелся на 2000-2010 годы. К этому периоду, например, относится появление таких "свечек", как жилкомплексы "Миракс парк", "Северные ворота", "Крылатская панорама", "Два капитана", "Корона Севера". Значительная часть зданий возводилась на вылетных магистралях. С одной стороны, в этом была логика - делать небоскребы доминантами въездов, а с другой, уж слишком резко менялся облик города. Порой такая эклектика вызывала скандалы, самый громкий из которых, пожалуй, связан с высоткой в Оружейном переулке. Здание, стилизованное под сталинскую высотку, начали строить как раз в 2000-е. Многим была непонятна идея, дизайн и вообще смысл вносить что-то "хайтековское" на Садовое кольцо. А тут еще у застройщика возникли проблемы с деньгами, и долгое время на Садовом картину портил унылый каркас. Строительство возобновилось только в 2010-м.

Даю вам совет

С 2013 года все проекты небоскребов обсуждаются на архсовете. В расчет берутся самые разные факторы, начиная от инсоляции до архитектурного контекста. Нередко проекты отправляются на доработку. Но интерес девелоперов не ослабевает. Во многом популярность небоскребов связана с тем, что количество площадок для масштабных проектов сокращается, подчеркивает гендиректор "Бон Тон" Наталия Кузнецова. А тут на небольшом кусочке земли можно получить большую выгоду. Но в любом случае все чаще место небоскребы находят себе лишь в рамках редевелопмента промышленных зон, что позволяет перекрыть их агрессивную среду, комментирует Кузнецова. Впрочем, "агрессивная среда" становится неприятным сюрпризом для покупателей жилья в небоскребах, которые ожидали из своих окон на высоте панорамных видов на красавицу-Москву, а получили картину старых складских построек. "Особенно поражены этим несоответствием в "Москва-Сити", например, бывают иностранцы из Европы и Азии - а это основная категория покупателей таких апартаментов. В их родных городах обычно нет таких резких контрастов между старым и новым жилищным фондом", - рассказал "РГ" руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

В небоскребах людей привлекают виды и близость всей инфраструктуры. Из минусов - высокие цены: чем выше этаж, тем больше придется заплатить

Но селятся в небоскребы не только за видом. Любое сверхвысотное здание начинается с лобби, рассказывает ЖЖ-блогер Алексей Котков. Просторное место для встреч, комфортного отдыха. "Москва-Сити", по оценкам Алексея, в этом плане Бангкоку проигрывает. Другие владельцы апартаментов в тех же местах, лобби, наоборот, хвалят, но отмечают и другие преимущества. Главное из которых, помимо удобной планировки, - доступность общественных пространств. Например, после работы можно на лифте спуститься в спортзал.

Махнем со мной на "Небо"

Фото: brizmaker / istock
Что выгоднее: квартира или частный дом

Один из самых амбициозных проектов на западе столицы - ЖК "Небо". "Небоскребы - отличный вариант организации пространства в Москве, считает главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин, создавший проект "Неба". - Москва такой город, что сочетает застройку различной этажности, и, например, в Раменках небоскреб явно напрашивался. Здесь отличное природное окружение, хорошая видимость объекта. Небоскреб доминирует в окружающем пространстве". Башни "Неба" готовы на 98 процентов. По виду это три светлых, ровных параллелепипеда. Неповторимый стиль придает облицовка цвета серебристый металлик. Во дворе не будет машин - для них предусмотрен подземный паркинг, где смогут поставить авто примерно 80 % жителей. Парковочное место обойдется в 2,5 млн руб.. Стоимость "квадрата" в квартирах превышает 300 тыс. руб., что процентов на 50 выше средней цены в этом же районе. Однако спрос неплохой: многие квартиры проданы. На нижнем ярусе располагается центральный тепловой пункт. По всему зданию идут системы сигнализации и дымоудаления. Возле лифта, который уносит нас на 51-й этаж, стоит чашка с карамельками. Уши тут закладывает примерно так же, как во время полета. "Лепота!" - говорил в аналогичной ситуации царь Иван Грозный. С последнего этажа видны зеленые пространства Раменок, "Москва-Сити", главное здание МГУ. Правда, "в кадр" попадает и проезжий проспект Генерала Дорохова.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин
Регионы

Самое высокое жилое здание Санкт-Петербурга - комплекс "Александр Невский" в Рыбацком. Это 37-этажка высотой около ста метров (со шпилем - 126). На втором месте - 32-этажный жилкомплекс "Петр Великий". Всего в Северной столице около тридцати зданий выше ста метров.

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В Екатеринбурге расположено 850 зданий больше 35 метров, из них 40 имеют 25 этажей, четыре - 32 этажа и два - больше 50 этажей. А вот жилых башен-небоскребов, собственно, одна: 52-этажная "Исеть" с апартаментами. В 53-этажном "Высоцком" расположена гостиница.

В Казани же есть всего один дом из 36 этажей, а еще в 22-х - 25 или чуть больше этажей.

Подготовили Евгения Цинклер, Наталия Швабауэр и Олег Платонов

Между тем

На рынок вышла парашютная система "Шанс" - новейшая разработка холдинга "Термодинамика" (входит в "Ростех"). Она предназначена для спасения людей из высотных зданий в случае пожаров и других ЧС. Как сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу холдинга, российские министерства уже начали приобретать ее. И первые продажи отмечены именно в Москве, где небоскребов больше всего в России.

НИИ парашютостроения сконструировал "Шанс" так, чтобы можно было безопасно десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома - от 33 метров. Три купола этого чудо-парашюта позволяют удерживать заданную скорость приземления. Кроме того, там есть автоматическая система стабилизации тела. То есть спокойно прыгнуть может даже человек без опыта десантирования. Важно также, что инновационные технологии, примененные в этой системе, не дадут куполу сложиться, даже если человек коснется здания.

Аналогичные технологии, как уже писала "РГ", разрабатываются в Московском авиационном центре. Проблема в том, что в Москве, где небоскребов - десятки, самым действенным средством спасения при пожаре остается вертолет. Ведь коленчатые лестницы могут достать до 100-метровой высоты, но пожар ведь может начаться выше. В таких случаях вертолету реально сесть на крышу и эвакуировать людей. Однако такие площадки, как удалось выяснить "РГ", оборудованы далеко не везде. Тем не менее современные московские небоскребы достаточно серьезно оснащены всеми системами безопасности. По нормативам в каждой "свечке" должны быть специальные технические этажи с огнетушителями и кнопками экстренного вызова. Обычно они делаются через каждые 18 этажей, но есть здания, где этот промежуток еще меньше. Системы пожаротушения в таких домах автоматические: вода поступает прямо с потолков. Эвакуационные лестницы отделаны негорючими материалами. К тому же есть в Москве небоскребы, у которых предел огнестойкости превышает 240 минут - в течение этого времени перекрытия гарантированно не рухнут даже при обширном пожаре.

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