"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока

Авиакомпания "Аэрофлот" с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в европейскую часть страны и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщили в компании.

"Лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан", - заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, передает ТАСС.

При этом в компании уточнили, что программа "плоских" тарифов продолжит действовать на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, ряд других городов и обратно.

Авиаперелеты внутри ДФО из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград субсидируются в соответствии с постановлением правительства №215. Программа действует круглый год. Приобрести льготные билеты, которые в среднем стоят в два раза дешевле обычных, могут граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В 2020 году на эти цели выделено 5,8 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей были предназначены только для дальневосточных рейсов.