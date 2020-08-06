Банк "Открытие" дал прогноз для финансового сектора

Аналитики группы "Открытие" пришли к выводу: экономика реагирует на ситуацию с COVID-19 по V-образному сценарию, демонстрируя быстрое падение и быстрый отскок. Это позволяет сделать достаточно оптимистичный прогноз.

- Мы думаем, что уже с третьего квартала начнется активное восстановление. Если в апреле еще не было четкого понимания, как рынок отреагирует на пандемию, то сейчас у нас настрой позитивный. В июне стал оживать розничный финансовый сектор, в июле целый ряд показателей клиентской активности практически вернулся к доковидному уровню, - отмечает управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие" Николай Долгушев. - И есть основания ожидать общий рост во всех бизнес-сегментах во второй половине года.

Первую же половину 2020-го Дальневосточный филиал отработал с хорошими результатами. Кредитный портфель превысил 14 миллиардов рублей. В том числе по юридическим лицам вырос более чем на 70 процентов по сравнению с показателями за январь-июнь 2019-го (в то время как в целом по банку "Открытие" - на девять процентов) и достиг 8,8 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств бизнеса составил 8,2 миллиарда рублей, увеличившись вдвое с начала года.

Субъектам малого и среднего бизнеса выданы кредиты общим объемом один миллиард рублей - в два раза больше, чем за первое полугодие 2019-го. Предприниматели открыли 577 новых расчетных счетов.

- Сектор МСБ пострадал от пандемии больше всего: некоторые компании просто закрылись на ключ, - констатирует Николай Долгушев. - Но этот кризисный период мы проходим под знаком очень мощной господдержки, в том числе таких беспрецедентных мер, как невозвратные кредиты под два процента. Данные шаги существенно смягчили падение этого сектора. И по итогам года мы планируем увеличить кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае до двух миллиардов рублей.

На рынке кредитования розничных клиентов Дальневосточный филиал банка "Открытие" также прогнозирует рост - на шесть процентов до конца года. И это при том, что итоги первого полугодия впечатляют: розничный портфель увеличился на десять процентов - до 5,2 миллиарда рублей, оформлено более тысячи потребительских кредитов. Ипотечный портфель вырос еще быстрее - на 13 процентов - до 2,85 миллиарда.

- Ипотека будет драйвером роста розницы и в дальнейшем, - уверен управляющий филиалом. - Тем более что сейчас есть очень интересные программы господдержки, "Дальневосточная ипотека", например. Если бы в Хабаровском крае и ЕАО больше строили, то эта программа лучше бы работала.

Для банка "Открытие" одним из ключевых направлений в крупном корпоративном бизнесе стало проектное финансирование жилищного строительства. По итогам 2019 года он вышел на 4-е место по объемам профинансированных строек. На Дальнем Востоке в активе банка два таких проекта в Приморье, и ведется работа с двумя застройщиками в Хабаровске.

- Коронавирусный кризис дал ценный опыт, - считает Николай Долгушев. - В целом банковская отрасль прошла через ускоренную цифровизацию. В банке "Открытие" сейчас 90 процентов услуг можно получить онлайн. Оставшиеся десять - это операции, связанные с наличностью, которые нужно осуществлять в отделениях. За этот короткий период мы дали клиентам такой сервис, как открытие счетов для юридических лиц без посещения банка, полностью дистанционно, в течение дня. К тому же мы запустили виртуальную дебетовую карту и предложили дополнительные сервисы, например, доставку карт на дом.