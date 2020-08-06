Глава МЧС России прибыл на Командорские острова

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл с рабочей поездкой на Командорские острова. Там он вручил награды отличившимся сотрудникам и ветеранам пожарной и спасательной служб ведомственные награды, а также оценил готовность местного гарнизона. Министр провел практическую тренировку с алеутскими спасателями по отработке доставки спецоборудования и гуманитарных грузов.

- В ходе учений были отработаны такие задачи, как посадка самолета-амфибии на естественный водоем - озеро Саранное на острове Беринга, переброска спасателей с оборудованием на плавсредствах в район возможной ЧС и организации поисково-спасательных работ с использованием высокопроходимой техники и вертолетов МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В тренировке был задействован личный состав Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, сотрудники Камчатского филиала поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России, Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Центра Государственной инспекции по маломерным судам.