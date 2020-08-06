Корабли ТОФ обстреляли "вражескую" подлодку бомбами и торпедами

Навыки поиска и атаки подводных лодок противника отработала корабельная поисково-ударная группа соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе тактических учений. Роль "врага" выполнила субмарина Тихоокеанского флота.

Совместно с вертолетом Ка-27 ПЛ экипажи кораблей отыскали подлодку и начали атаку. Было сделано несколько залпов реактивными глубинными бомбами и торпедами.

"В рамках учения экипажи малых противолодочных кораблей провели тренировки по совместному маневрированию, связи, а также осуществили профилактическое противодиверсионное гранатометание при стоянке кораблей на незащищенном рейде", - сообщили начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.