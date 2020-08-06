Лососевую путину на Амуре вогнали в жесткие рамки

Приказа Министерства сельского хозяйства РФ об ограничениях, касающихся орудий вылова лосося в Амуре и Амурском лимане, промысловики ждали давно. Ждали, обсуждали его возможность и тревожились, ведь запреты, которые власти объяснили необходимостью снизить давление на популяцию биоресурсов, должны были напрямую ударить по карману рыбаков. Споры шли долго, но в итоге документ все же вступил в силу в июле. Как оценивают новые правила представители отрасли?

Согласно приказу до конца 2020 года в Амуре нельзя использовать для лова плавные сети, а в Амурском лимане - ставные неводы типа "заездок" с длиной центрального крыла более 1,5 метра и более чем с одной глаголью (специальное ограждение, при помощи которого рыба попадает в ловушку).

Причина таких мер ясна. Ситуацию с популяцией лососевых в Амуре ученые давно называют катастрофой. Рыбы с каждым годом становится все меньше. А традиционная здесь добыча плавными сетями приводит к тому, что идущих на нерест кету и горбушу выбирают практически полностью. Попытки властей урезонить промысловиков и договориться с ними мало к чему привели - если одни рыбаки добровольно шли на ограничение добычи, то другие не собирались этого делать.

Изначально предполагалось введение ограничений и для традиционного рыболовства. Но позже представителей коренных малочисленных народов решили не трогать. По мнению председателя ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александра Позднякова, допускать таких поблажек в окончательной редакции документа не стоило, ведь это оставило лазейку для недобросовестных рыбаков.

- Есть люди, которые получают льготу под видом КМНС, хотя даже по их фамилиям понятно, что отношения к традиционному рыболовству они не имеют. Отсутствие в паспорте графы национальность позволяет заявиться каждому, - отмечает Поздняков. - Если в 2000-х годах их было около трех тысяч человек, то в 2020-м - уже больше 30 тысяч. А в следующем, я уверен, будет еще больше. Появилась такая интересная идея, что Амур - это социальный проект. Мол, дайте людям, которые живут на берегах реки, ловить сколько хотят, пускай кормят детей... Но если разобраться, это узаконенное браконьерство!

На вопрос, как он в целом относится к введенным запретам, Александр Поздняков отвечает категорично: "Это надо было делать гораздо раньше!". И поясняет, если оставить ситуацию без контроля, то через пару лет ловить будет просто нечего.

Крупные добывающие предприятия несут сегодня финансовые потери. Но появилась перспектива, что лосось дойдет до нерестилищ и рыбаки продолжат промысел в будущем

- Сетей настолько много, что, если их не запрещать везде и повсеместно, ситуация вряд ли улучшится. Мы поддерживаем данное решение, потому что популяция сильно подорвана. Я говорю от лица крупных промышленных предприятий. Да, сейчас мы несем финансовые потери, но появляется перспектива, что часть рыбы дойдет до нерестилищ, и мы продолжим работать в будущем. Это соизмеримые потери, - уверен председатель ассоциации. - А те, кто говорит: "Мы не сможем", думают только о сегодняшнем дне. Они хотят "рвануть" последние два-три года и покончить с ловом на Амуре совсем.

С тем, что менять ситуацию необходимо, согласен и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, член общественного совета регионального минсельхоза Сергей Рябченко. Однако, по его мнению, обойтись можно было и без столь жестких ограничений.

- Мы предлагали альтернативу: ограничить использование плавных сетей от Ульчского района выше по течению или в крайнем случае от устья реки Амгунь вверх по течению. Это связано с необходимостью прихода осенней кеты на нерестилища в притоках среднего и верхнего течения Нижнего Амура, которые в последние годы практически утратили свое значение, - объясняет Рябченко. - На февральском заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета была предложена стратегия промысла тихоокеанских лососей в Амуре и Амурском лимане по сценарию 2019 года. Она нас устраивала, и, согласно ей, к промыслу допускались все предприятия на всем протяжении реки в границах Хабаровского края. Однако она не была поддержана коллегами из Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов и в некоторых моментах представителями правительства края. В результате мы получили новый вариант стратегии и приказ об ограничениях, о котором сегодня и идет речь.

Сомнений в том, что запреты обязательно скажутся на объемах вылова рыбы, нет. Кто-то пойдет на нарушения приказа минсельхоза. А те, кто готов работать в новом формате, сейчас ищут альтернативные орудия лова.

- Знаю, что многие предприятия уже готовятся использовать закидные и ставные неводы, - отмечает Сергей Рябченко. - Что из этого получится - посмотрим.

В любом случае дефицита продукции на рынке и резких скачков цен ждать не стоит.

- Это не тот случай, - уверен Александр Поздняков. - У нас хорошая логистика. Если в каких-то отдельно взятых муниципальных районах рынок будет пустым, его обеспечат рыбой соседи.

Можно ли надеяться, что подобные ограничения не продлятся на будущий год? Это станет понятно только после окончания осенней путины. Но в одном эксперты сходятся. Если рыбопромышленники не научатся находить компромиссы и совместно выстраивать стратегии, запреты станут только жестче.