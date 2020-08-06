Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, попрощаться с большими туристическими планами на лето пришлось почти всем. Тем не менее на Дальнем Востоке запустили несколько вполне жизнеспособных региональных проектов.

Едем в Эгвекинот

Не секрет, что в северных регионах многое, если не все, зависит от транспортной доступности. Поэтому поездки сюда - одни из самых дорогих, и по карману они в основном состоятельным путешественникам, которые отправляются в групповые, чаще ледокольные, круизы или в индивидуальные (эксклюзивные) туры. Но сегодня на Чукотке решили обратиться в сторону "своего" путешественника.

- Туризм не должен работать только для гостей округа, - написал губернатор Роман Копин в Instagram.

По его поручению разработали несколько маршрутов. Большинство из них - поездки одного дня для жителей и гостей Анадыря: морские прогулки по Анадырскому лиману, выезды в тундру и на базу отдыха к горе Дионисия. Цены вполне демократичные - от 500 рублей за двухчасовую экскурсию на катере "Камчатка" до двух тысяч за восьмичасовую прогулку на теплоходе "Капитан Сотников". Но самое интересное предложение - двухдневный морской тур в поселок Эгвекинот. Рассчитан всего на 30 человек. Стоимость путешествия - 15 тысяч рублей. Сюда включены проезд, проживание, питание, экскурсионное обслуживание. Добираться до Эгвекинота по воде около 17 часов в одну сторону, в зависимости от погоды (для сравнения: лететь самолетом - один час 20 минут, для местных жителей тариф в обе стороны составляет 15 тысяч рублей, а для тех, у кого нет чукотской прописки, - 35 тысяч). В первом таком туре побывал и корреспондент "РГ".

…Развлечений на борту минимум. В основном - "воздушные ванны" на палубе и наблюдение за окружающей природой. Например, на выходе из Анадыря можно увидеть китов-белух и нерп, охотящихся за рыбой.

Эгвекинот - маленький поселок в заливе Креста. Здесь совершенно другая, нежели, например, в Анадыре природа. С какими-то невероятными пейзажами - горами и скалами, прозрачным и живым морем, распадками и озерами. Одна из главных туристических точек, куда везут всех путешественников, - арка "Полярный круг" на Иультинской трассе. Кстати, это просто символ. Географический Северный полярный круг находится чуть дальше и в стороне от дороги. Еще одно совершенно космическое место, которое расположено дальше по трассе, - озеро Равкэргыгытгын (в переводе с чукотского "Прозрачное озеро"). Здесь, кажется, останавливается время - можно бесконечно сидеть на подушке из высохшего на солнце мха и наблюдать, как в зеркальной глади озера отражаются невероятного цвета горы. Про озеро ходит немало легенд, включая историю об якобы утонувшей здесь машине с заключенными. Официальных подтверждений этому нет, хотя на берегу стоит поклонный крест, установленный в память об узниках Чукотлага.

Время говорить

Если нельзя прямо сейчас поехать в путешествие, значит, его надо увидеть. С тем, чтобы, когда запреты снимут, маршрут был уже спланирован, а чемодан собран. Такой тактики решили придерживаться в Туристско-информационном центре (ТИЦ) Амурской области. Во время пандемии здесь запустили сразу несколько проектов, например, "Текст-Тура" - совместно с газетой "Амурская правда". В нем для читателей открывают новые и необычные места.

- В итоге появляется чек-лист для туриста. В конце каждой статьи полностью расписывается, что сколько стоит, как добраться, где остановиться, - рассказывает главный менеджер ТИЦ Наталья Храмова.

Двухдневный морской тур в поселок Эгвекинот из Анадыря обойдется в 15 тысяч рублей - сюда включены проезд, проживание, питание, экскурсионное обслуживание

Тем, кто читать не любит, предлагают знакомиться с достопримечательностями в видео­формате, наблюдая за путешествиями 25-летней Алины Спасской и 28-летней Нины Каденевой. Девушки колесят по региону на маленьком двухдверном Vitz и рассказывают о своих приключениях в travel-блоге "Провинциалки". Это их авторский проект, который начинали на грант, выигранный на форуме "Таврида" летом 2019 года. Денег хватило, чтобы закупить оборудование, разработать символику, оплатить работу видео­оператора и монтажера, покрыть часть транспортных расходов и отснять шесть выпусков передачи. С седьмого заручились поддержкой ТИЦ.

- Они умеют заразить "вирусом туризма" всех, - отмечает Наталья Храмова. - Девчонки сейчас будут своеобразными "открывашками" территории. Ведь даже местные жители порой знают далеко не все, что есть в области.

Разрабатываются в Приамурье и новые туристические направления. Одним из них стал развивающий бизнес-тур на хребет Тукурингра. Его участники смогут насладиться красотами природы во время мастер-классов и коуч-сессий.

- Я несколько лет хожу в такие походы с хабаровской командой и всегда хотела сделать подобное в Амурской области, - рассказывает автор идеи, профессио­нальный коуч Екатерина Буслова. - Проект зрел года два, а потом мы познакомились с руководителем агентства путешествий "Неизвестная Земля" Андреем Давыдюком, который уже давно водит людей на Тукурингру. Я поняла, что он может взять на себя экскурсионную часть, а я займусь тематическим наполнением.

Группы по десять человек на август и сентябрь собрали очень быстро. И стало понятно, что такой туризм будет пользоваться популярностью.

- В октябре проводить все в том же формате не получится, холодно. Будем думать, - говорит Екатерина.

Акцент на вкус

Морепродукты и дикоросы - вот чем славится и гордится единственная в России островная область. Здесь организовали гастрономический марафон под названием "Почувствуй вкус Сахалина". Ограничения, введенные в связи с пандемией, стали чуть помягче, и в регион потянулись туристы, а кроме того, инициаторы сделали ставку и на самих сахалинцев.

- Времени на подготовку ушло немного - месяц-полтора, - вспоминает заместитель руководителя Сахалинского туристско-информационного центра Олеся Корякина. - Собрали участников, сформировали концепцию, разработали фирменный стиль, отсняли блюда...

- Это не совсем новый для нас формат, но в таком масштабе его еще не использовали, - подчеркивает президент региональной Ассоциации рестораторов Валерий Ковалев. - Мы сможем познакомить людей с особенностями сахалинской кухни, брендировать ее и показать, что она построена на локальном продукте.

В гастромарафоне участвуют шесть ресторанов. Каждый из них разработал уникальное меню. Гости смогут попробовать ризотто с красной икрой, камбалу в соусе из лесных ягод с дикоросами и другие блюда, в состав которых включены краб, гребешок, креветка, палтус, папоротник, черемша, лопух, морской виноград, ким-чи и другие местные деликатесы. Всего представлено больше 30 позиций по цене от 250 до 1350 рублей.

Марафон продлится до конца сентября. Если не помещают коронавирусные запреты, закончат его большим фестивальным днем островной кухни в Южно-Сахалинске.