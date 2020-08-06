На Курилах открыли центр мониторинга и прогнозирования ЧС

На острове Кунашир появился Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

Новое подразделение оснащено современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами.

"Район Курильских островов регулярно подвергается различным природным катаклизмам, поэтому центр мониторинга позволит спрогнозировать чрезвычайные ситуации, избежать разрушения сооружений и главное - сохранить жизни людей", - рассказал корреспонденту "РГ" мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

По словам градоначальника, аналогичный центр в ближайшее время заработает и на острове Итуруп.

В церемонии открытия новой части принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев. Он вручил новому поисково-спасательному подразделению сертификат на девять единиц техники.