На прииске в Якутии погибли двое рабочих

В Якутии на прииске в 140 километрах от поселка Усть-Нера двое работников погибли при монтаже отводной трубы к металлической емкости, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

Известно, что во время сварочных работ при прожигании под отводящую трубу отверстия в одном из металлических листов септика произошел резкий хлопок. Из-за этого лист упал на рабочих.

От полученных травм мужчины 53 и 61 года скончались на месте.

Сотрудники СК и полиции осмотрели место происшествия, изъяли объекты, представляющие интерес для следствия, опросили очевидцев.