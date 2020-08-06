Прокуратура начала поиски застреливших медведя на Байкале

Видео убийства медведя привлекло внимание Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кадры расправы над животным появились в соцсети. Несколько мужчин на моторной лодке двигались по озеру вдоль берега, когда к ним вплавь направился медведь. Вместо того чтобы, прибавив скорость, уйти от животного, люди, напротив, подождали его и хладнокровно застрелили. Все это они засняли на видео.

Этот ролик и попал в поле зрения природоохранной прокуратуры. Как отметили сотрудники ведомства, несмотря на то, что место названо в подписи к посту Чивыркуйским заливом, действительности это не соответствует.

- При выяснении обстоятельств случившегося установлено, что местность, где произошло событие, ошибочно названа автором Чивыркуйским заливом, данная территория не входит в границы Забайкальского национального парка, не относится к особо охраняемой природной территории. Исходя из имеющихся видеоматериалов место совершения правонарушения установить не представляется возможным, - сообщили в прокуратуре. - В связи с чем обращаемся к гражданам, обладающим информацией по данному факту, с просьбой при наличии более точной информации обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с заявлением.

Кстати, история с убийством медведя имела большой резонанс. О том, что охотников, расстрелявших зверя в упор на Байкале, необходимо привлечь к уголовной ответственности, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.