В Приамурье осудили сбежавшего из больницы мужчину с COVID-19

В Амурской области Благовещенский городской суд признал виновным 39-летнего жителя Шимановска в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей (часть первая статьи 236 УК РФ).
Как сообщает прокуратура региона, в конце мая у обвиняемого обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу. Затем он дважды сбегал из инфекционного отделения.
В итоге его приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Приговор в законную силу не вступил.