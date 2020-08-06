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06.08.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

Жителям Якутска рекомендовали сидеть дома из-за дыма от лесных пожаров

Текст: Артем Красиков

В Якутске жителям из-за сильного дыма от лесных пожаров рекомендовано как можно реже находиться на открытом воздухе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Якутии.

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В столице республики превышены нормы загрязняющих веществ по четырем показателям.

"Необходимо временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, пить больше воды, ограничить физические нагрузки, использовать средства защиты органов дыхания, проводить ежедневные влажные уборки", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС на территории Якутии действует 122 природных пожара, общей площадью активного горения в 386 гектаров. Всего огонь прошел уже 257 тысяч гектаров леса.

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