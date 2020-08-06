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06.08.2020 18:07

Мордовия увеличит экспорт яичной продукции

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В четвертом квартале текущего года в мордовском моногороде Рузаевка завершится модернизация предприятия по глубокой переработке яиц. В итоге производственные мощности завода увеличатся на 30 процентов, а показатель экспорта продукции достигнет 250 тонн.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

- В сентябре мы планируем завершить строительство производственного корпуса - закончим внутренние работы и монтаж коммуникаций. После чего начнется монтаж оборудования, - сообщили в компании "Рузово".

Фото: Николай Гагарин
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На реализацию проекта в декабре 2019-го Фонд развития моногородов выдал предприятию беспроцентный займ в 110 миллионов рублей. Часть средств пошла на возведение здания, часть - на закупку оборудования и спецтехники. На сегодня уже закуплены комплекс измельчения и фасовки скорлупы, а также система предварительного охлаждения и заморозки яичных продуктов. Общий объем инвестиций в проект превысил 145 миллионов рублей.

- После расширения производства выпуск жидких яичных продуктов будет увеличен не менее чем на 20 процентов. В целом мощности завода вырастут на 30 процентов, - уточнили на предприятии.

В результате компания сможет ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка тысячи тонн яичной скорлупы. Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы - ее можно использовать как корм для животных, а также как натуральное удобрение для почвы.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Кроме того, наращивание мощностей позволит рузаевскому предприятию увеличить экспорт.

- До конца года мы планируем довести долю экспорта продукции до 250 тонн. Из них не менее 120 тонн яичного меланжа будет направлено в Украину, Белоруссию и Киргизию. В этом нам помог Фонд развития моногородов, - пояснили в компании.

Напомним, что в прошлом году объем производства яиц в республике достиг максимального показателя - 1,52 миллиарда штук. Глава РМ Владимир Волков поставил задачу не снижать темпов и использовать все возможности по увеличению экспортного потенциала местных сельхозпроизводителей.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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