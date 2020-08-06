Мордовия увеличит экспорт яичной продукции

В четвертом квартале текущего года в мордовском моногороде Рузаевка завершится модернизация предприятия по глубокой переработке яиц. В итоге производственные мощности завода увеличатся на 30 процентов, а показатель экспорта продукции достигнет 250 тонн.

- В сентябре мы планируем завершить строительство производственного корпуса - закончим внутренние работы и монтаж коммуникаций. После чего начнется монтаж оборудования, - сообщили в компании "Рузово".

На реализацию проекта в декабре 2019-го Фонд развития моногородов выдал предприятию беспроцентный займ в 110 миллионов рублей. Часть средств пошла на возведение здания, часть - на закупку оборудования и спецтехники. На сегодня уже закуплены комплекс измельчения и фасовки скорлупы, а также система предварительного охлаждения и заморозки яичных продуктов. Общий объем инвестиций в проект превысил 145 миллионов рублей.

- После расширения производства выпуск жидких яичных продуктов будет увеличен не менее чем на 20 процентов. В целом мощности завода вырастут на 30 процентов, - уточнили на предприятии.

В результате компания сможет ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка тысячи тонн яичной скорлупы. Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы - ее можно использовать как корм для животных, а также как натуральное удобрение для почвы.

Кроме того, наращивание мощностей позволит рузаевскому предприятию увеличить экспорт.

- До конца года мы планируем довести долю экспорта продукции до 250 тонн. Из них не менее 120 тонн яичного меланжа будет направлено в Украину, Белоруссию и Киргизию. В этом нам помог Фонд развития моногородов, - пояснили в компании.

Напомним, что в прошлом году объем производства яиц в республике достиг максимального показателя - 1,52 миллиарда штук. Глава РМ Владимир Волков поставил задачу не снижать темпов и использовать все возможности по увеличению экспортного потенциала местных сельхозпроизводителей.