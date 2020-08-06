Обвиняемый в убийстве девочки житель Саратова признал вину

В областном суде Саратова проходит слушание по делу об убийстве девятилетней школьницы, на котором обвиняемый в совершении этого преступления Михаил Туватин полностью признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Первое заседание суда было назначено на 3 августа, но из-за неявки некоторых участников процесса его перенесли на сегодня.

Напомним, утром 9 октября 2019 года школьница отправилась из дома на учебу и пропала. Ее тело было обнаружено в гараже на территории ГСК, мимо которого проходил путь в школу. Тогда же по подозрению в убийстве был задержан и арестован 35-летний житель Саратова Михаил Туватин.

В ходе расследования дела ему было предъявлено обвинение в "убийстве малолетнего ребенка, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера" и "действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".