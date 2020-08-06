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06.08.2020 18:18

Разработки саранской IT-компании помогли бизнесу перейти на "удаленку"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Разработки саранских айтишников помогли российскому бизнесу организовать рабочий процесс на "удаленке" во время пандемии. За этот период IT-компания "Инфомаксимум" смогла не только более чем вдвое увеличить продажи, но и реализовать ряд крупных пилотных проектов.
Александр Бочкин: Более 300 организаций смогли с нашей помощью перейти на "удаленку" в кратчайшие сроки. Фото: IT-компания "Инфомаксимум" Александр Бочкин: Более 300 организаций смогли с нашей помощью перейти на "удаленку" в кратчайшие сроки. Фото: IT-компания "Инфомаксимум"
Александр Бочкин: Более 300 организаций смогли с нашей помощью перейти на "удаленку" в кратчайшие сроки. Фото: IT-компания "Инфомаксимум"

Как отметил генеральный директор компании Александр Бочкин, пандемия не стала для его команды временем затишья.

- С началом режима самоизоляции сотни компаний из разных сфер экономической деятельности стали переводить сотрудников на удаленку, - подчеркнул он. - Появилась потребность в применении IT-решений, которые позволяют наладить взаимодействие распределенных команд и обеспечить максимальную эффективность. Мы помогали с внедрением собственной системы мониторинга загруженности и учета рабочего времени CrocoTime, расширили спектр консультационных услуг. Более 300 организаций с нашей помощью смогли сохранить показатели работы и перейти на home office в кратчайшие сроки. Это позволило в 2,5 раза повысить продажи и расширить географию присутствия.

Фото: Компания "Софтиум"
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Кроме того, компания завершила пилотный проект с одним из крупнейших банков России.

На сегодня саранские специалисты на финальной стадии реализации еще одного проекта - эта разработка позволит крупному бизнесу планировать деятельность на основании объективных данных о рабочем времени сотрудников, в том числе удаленных, что в настоящее время очень актуально.

- Технология расширенного мониторинга с высокой точностью распознает действия специалистов, которые работают за ПК, - пояснил Бочкин. - Фиксируя заполнение полей, нажатие кнопок, переключение между активными вкладками, запуск программ. Это позволяет, например, подсчитать время, потраченное удаленным персоналом на выполнение профильных операций, рассчитать актуальную загрузку штата и выявить причины срыва сроков.

Кроме того, расширенный мониторинг помогает оценить объективность закупки дорогостоящего специализированного ПО, которое применяют в финансовых структурах или проектных институтах, фиксируя время и объем работы с применением таких систем.

Фото: Компания "Инфомаксимум"
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- Наша задача - предоставить российскому бизнесу IT-решения, которые превосходят зарубежные разработки, помогают не только планировать деятельность и вовремя реагировать на кризисные явления, но и прогнозировать развитие негативных сценариев, - сказал Бочкин. - Наши технологии не только про бизнес, у нас есть положительный опыт работы с госсектором, а это одна из целей национального проекта "Цифровая экономика" - использование отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Сейчас саранские айтишники ведут сразу несколько крупных проектов по внедрению своих решений в компаниях, которые входят в топ-5 в своих отраслях экономики, а во второй половине 2020 года планируют релиз нового продукта, не имеющего аналогов в мире.

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