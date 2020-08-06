Сергей Морозов: "Творческие индустрии - это новая нефть для экономики"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал "РГ" о предстоящем юбилейном X Международном культурном форуме, который пройдет в Ульяновской области с 4 по 16 сентября 2020 года.

- В 2011 году в Ульяновске был проведен первый Международный культурный конгресс. Он стал одной из первых площадок в России, где культура стала центральной темой. Какие предпосылки для этого были? Почему был сделан акцент на культуру?

- В 2010 году Ульяновская область стала участником большого международного проекта "Культурные столицы Содружества независимых государств". Вместе с белорусским Гомелем мы были первопроходцами на этом пути. На целый год регион погрузился в поток, разнообразных культурных и гуманитарных мероприятий. Это были гастроли ведущих театров страны, выступление музыкальных групп, приезд художников из стран СНГ. Большинство мероприятий были для населения бесплатными, а часть стоимости билетов на спектакли фестиваля и премии "Золотая маска" софинансировало правительство Ульяновской области. Многочисленные дискуссионные площадки помогли выстроить прочные коммуникации и расширить культурные обмены Ульяновской области со странами содружества. Но самое главное - пришло понимание того, что необходимо создать площадку, где культура будет рассматриваться как драйвер политических, социальных и экономических изменений в стране и мире.

В этом решении нас поддержало правительство страны, министерство культуры, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, крупные международные организации, в том числе ЮНЕСКО, которое с 2013 года предоставляет форуму свою эгиду.

Это действительно был первый шаг, когда здесь, в Ульяновске, Культурной столице независимых государств, проводился специализированный форум, посвященный исключительно вопросам культуры. Название его отражало главный маркер времени - Культура как ресурс модернизации.

Только через год появился Питерский международный форум. Через два - форум на Алтае, просуществовавший 5 лет. Московский культурный форум заработал еще позднее - в 2016 году.

Все это очередное подтверждение того, что мы не ошиблись. Повестка первого ульяновского Международного культурного конгресса оказалась актуальной. В центре внимания ведущих экспертов России и мира - культурная политика, развитие экономики в сфере культуры, креативные индустрии.

- Какие вы можете выделить изменения в социокультурной сфере по итогам проведения девяти предыдущих форумов? Какие инициативы благодаря форуму родились на федеральном уровне? Что проведение МКФ дало региону?

- Изначально МКФ не задумывался как генератор инициатив на федеральном уровне. Но с самого начала мы позиционировали площадку не только как форум музеев, библиотек или театральной деятельности. Ведь в отраслевом плане в России богатая история мероприятий в самых разных сферах. Тренд, который задал именно МКФ - междисциплинарность. Здесь обсуждаются вопросы влияния культуры на экономику, образование, науку, СМИ и другие сферы.

Именно на форуме представлена, обсуждена и доработана концепция креативного пространства "Квартал". Тогда он назывался Дом Штольца, но важно не название, а суть. Да, в Москве на тот момент уже появились первые креативные пространства - "Гараж", "Винзавод". В регионах же наличие креативных пространств рассматривалось как ноу-хау. И обсуждая в 2011 году концепцию с российскими и международными экспертами, мы через это обсуждение пришли к тому формату, который был нужен и отзывался в Ульяновске. Здесь была заявлена позиция всех сторон гражданского общества, бизнеса, власти, различных сообществ о том, что отдельный сектор экономики под названием креативные индустрии существует. Более того - является трендом развития мировой экономики, набирает вес и развивается стремительными темпами. Тема творческого предпринимательства с открытием "Квартала" была запушена и в Ульяновской области. В стенах этого креативного пространства делал первые шаги Ульяновский молодежный театр, который сейчас стал полноправным актором культурной повестки региона. Нельзя не упомянуть ульяновский Музей балалайки, что начинал свой путь с мастерской в "Квартале". Достойным продолжением темы творческого предпринимательства стало открытие креативного пространства "Горизонт" в Димитровграде и сети "Третье место" в пяти муниципалитетах региона.

Системную работу по развитию творческих индустрий в регионе ведёт фонд "Ульяновск - культурная столица", который появился именно после проведения Международного культурного конгресса. Для нас стало очевидным, что в регионе нужен институт развития отрасли "культура", который будет драйвером качественных изменений культурной среды, будет оказывать поддержку гуманитарным инициативам через партнёрство и креативную экономику для интеграции Ульяновской области в общемировой контекст.

Еще один вектор, который задал МКФ, и который, возможно, еще не до конца реализован в регионе - музей СССР. Концептуальное развитие Ленинского Мемориала началось в 2012 году на МКФ. Сегодня на реконструкцию музея выделены средства из федерального бюджета, разработана новая идея позиционирования, которая уже представляет не музей Владимира Ленина, а больше музей Советского государства. Получается, что эта тема гуманитарного осмысления нашего исторического прошлого тоже получила старт на культурном форуме.

2015 год, в год литературы в Российской Федерации, Ульяновск первым среди российских городов получил статус литературного города ЮНЕСКО. Это еще одно направление, толчок которому дал МКФ. Мы наблюдаем сегодня, как другие города вступают в международную сеть, заполняют заявки, хотят стать частью международной кооперации, связанной с развитием одного из направлений креативной экономики. Ключевыми моментами ульяновской заявки стали богатое культурное наследие региона в сфере литературы, крупные литературные проекты, регулярно реализуемые на его территории, культурно-экономический потенциал. Наличие статуса "Город Литературы" и вхождение в сеть креативных городов ЮНЕСКО открывает широчайшие возможности в области развития международного культурного сотрудничества. К примеру, третий год подряд при подготовке фестиваля "Дни Германии в Ульяновке" мы сотрудничаем с немецкими городами-участниками сети ЮНЕСКО. Также в прошлом году состоялся российско-британский музыкальный фестиваль "Intersection of music", где выступили музыкальные команды из Ливерпуля - музыкального города ЮНЕСКО.

С 2017 года в деловой программе Международного культурного форума все большее внимание уделяется экономическим и инвестиционным вопросам. Мы рассматриваем культуру не только как инвестиции в человека, но и в культурную среду, в жизнь наших городов и населенных пунктов. Региональные специалисты, занимающиеся привлечением иностранного капитала в страну, в креативные проекты, становились участниками уникальных образовательных программ, проводимых на форуме различными федеральными институтами развития, такими как Сколково, АСИ, Центр прикладной урбанистики и другими. За годы проведения форума более 300 ведущих российских и зарубежных специалистов в сфере культуры и искусства передали свой опыт культурным работникам Ульяновской области.

Благодаря форуму культурная афиша региона, начиная с августа и заканчивая октябрем, каждый год наполнена совершенно новым культурным продуктом. Именно форум привел на территорию региона партнеров, которые на протяжении многих лет серьезно влияли на культурную палитру и среду города. Это фестиваль и премия "Золотая маска", получившая практически ежегодную прописку на МКФ, международная ассамблея художников "Пластовская осень". МКФ открывал населению доступ к последним российским и мировым театральным постановкам, международным музыкальным проектам. Жанровое разнообразие было главной особенностью культурной афиши форума - ульяновцы смогли увидеть спектакли Театра им. А. С. Пушкина, театра им. Владимира Маяковского, театра "Мастерская П.Н. Фоменко", театра под руководством Олега Табакова, санкт-петербургского театра "Мастерская" и других. Межгосударственный формат, синтез культур, встреча на одной сцене звезд мирового значения и лучших ульяновских коллективов - все это на протяжении многих лет и дарил форум ульяновцам и гостям региона.

- С 2018 года центральной темой форумов становятся креативные индустрии. Почему был выбран именно такой вектор?

- Мы изначально ориентировались на международные тренды, программы, курируемые ЮНЕСКО, проекты, получающие постоянную прописку в странах мира. Изучение этого опыта дало понимание, что креативный сектор экономики в будущем будет только увеличиваться и расширяться. В 2018 году принято принципиальное решение, что наряду с вопросами культурной политики, направленными на развитие и поддержку культурных институций и деятелей культуры, все-таки красной нитью пройдет тема креативных индустрии. И начиная с этого времени, она была главной в повестке МКФ.

Сегодня популярна фраза, что творческие индустрии - это новая нефть для экономики страны. И с этим нельзя не согласиться. В опубликованном в начале 2019 года отчете Конференции ООН по торговле и развитию говорится, что Объем креативного сектора мирового рынка с 2002 по 2015 год вырос больше, чем в 2 раза - с $208 млрд до $509 млрд.

То, что ценность креативных индустрий для российской экономики будет только расти, что они не только способствуют привлечению иностранного капитала в Россию и проводят к увеличению дохода граждан, но и формируют позитивный имидж страны на мировой арене, рефреном звучит на каждом МКФ. Поступательно двигаясь в развитии креативной экономики, в Ульяновской области совершенствуется законодательство, запускаются образовательные программы, в городах и поселениях региона создается инфраструктура для креативных индустрий. В преддверии Года креативной экономики ООН, площадка по креативной экономике МКФ-2020 представит конкретные практики, технологии, которые можно тиражировать по всей России, позволит увидеть конкретные результаты многих процессов, начатых в Ульяновской области в 2018 году.

- Что станет центральной темой МКФ 2020?

- Мы вновь следуем за требованием времени. Цифровая трансформация культуры станет ключевым направлением. К обсуждению самой актуальной темы сегодняшнего дня мы пригласим работников культуры, деятелей искусств, некоммерческого сектора, креативных индустрий со всей страны. А онлайн-формат дискуссии позволит присоединиться к диалогу специалистам из других стран.

Современные технологии для возвращения старой и привлечения новой аудитории в культурные учреждения, авторское право и нормативная база работы учреждений культуры в онлайн-формате, кооперация с бизнесом и НКО для создания инновационных культурных продуктов, экспортоориентированный культурный продукт - вот далеко не полный перечень тем для обсуждения.

Наработки Форума как минимум будут предложены для внедрения в практику органов власти всех уровней. Идеи и инициативы обретут статус законодательных актов, нормативных документов, живые инновационные проекты получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Справка

С 4 по 16 сентября 2020 года в Ульяновской области состоится юбилейный X Международный культурный форум. Организаторами мероприятия, которое пройдет под эгидой ЮНЕСКО, выступают Правительство региона и Фонд "Ульяновск - культурная столица". В связи с ограничениями, вызванными COVID-l9, деловая программа запланирована в гибридном формате, с онлайн-трансляцией на сайте и в социальных сетях форума.

В офлайн-формате, с соблюдением строгих противоэпидемических мер, планируется провести образовательный интенсив "Новые компетенции для культуры и креативных индустрий", а также ряд культурных мероприятий: фестивали "Японская культурная волна", "Дни Германии" и стрит-арт фестиваль "Контур".

Узнать подробнее о форуме, а также пройти регистрацию можно на сайте: https://forum.ulkul.ru/. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7 (8422) 73-73-01 или отправить по адресу: ulforum@mail.ru.