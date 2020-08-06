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06.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Шоумены нашли в Башкирии Венецию и Русскую Швейцарию

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Многие приезжают в Башкирию, чтобы поправить здоровье, так как здесь большое количество источников минеральных вод, есть лечебные грязи, которые помогают при кожных проблемах и нервных заболеваниях.
Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Однако есть в республике и много туристических маршрутов. О них в своем новом клипе - "Пока границы закрыты" - спел шоумен Михаил Васильев со своими друзьями ("РГ" его предоставил Михаил). Живописные места Башкирии музыканты сравнили с популярными зарубежными курортами.

В Баймакском районе - уникальный лесостепной озонированный воздух и лечебные кремнезисто-известковые сапропели.

Фото: Из личного архива Антона Сазонова
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Но особой популярностью пользуются природные термальные ванны и уникальные геотермальные сухие и влажные газы горы Янгантау. Этому месту тоже посвящен сюжет в клипе. Как и старейшей кумысолечебнице, в которой эффективно лечат язвенную болезнь желудка и помогают повысить иммунитет.

Но, конечно, главное в клипе - это красота башкирских пейзажей, которая не уступает известным мировым курортам. "Слова песни родились сами, они навеяны тем, что происходит вокруг: границы закрыты, и мы отдыхаем в России. Но ведь это здорово! Нам есть чем похвалиться!", - рассказывает Михаил Васильев.

Он начал прикидывать, на какие популярные места отдыха похожи наши родные края: Павловское водохранилище - это озеро Комо, Янгантау - те же Карловы Вары, Уральские горы ничем не уступают Альпам, а шиханы - древним египетским пирамидам. И так далее.

Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей
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"Но на самом деле нереально красивых мест в нашей республике намного больше, чем уместилось в песню, - продолжает свой рассказ шоумен. - У нас даже есть своя Венеция и Русская Швейцария. Это названия населенных пунктов".

По словам Михаила, сложнее всего было набрать видеоряд. Музыкантам приходилось ездить в горы, полдня и более тратить на подъем, чтобы снять 10-секундное видео. Часть съемок велась с помощью квадрокоптеров.

"В некоторых местах мы и сами раньше не бывали и были впечатлены красотой открывающихся видов, - говорит Михаил. - Я очень рад, что клип пользуется популярностью. Многие уже написали, что мечтают приехать к нам в республику".

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

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