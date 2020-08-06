Ульяновские пожарные сняли с 9 этажа ребенка, оставшегося с мертвой мамой

В среду в 19.31 в службу спасения позвонили жители улицы Отрадной: по их словам, в окне на 9 этаже находился маленький ребенок, который кричал и бросал вниз игрушки, пытаясь привлечь внимание окружающих, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На звонок в дверь квартиры при этом никто не отвечал.

На место прибыли пожарные. Поднявшись к окну с помощью пожарной лестницы, спасатели сняли с подоконника 5-летнего малыша, укутали в одеяло и вынесли из квартиры по подъездной лестнице.

Оказалось, что в квартире без признаков жизни находилась мать мальчика. Отца ребенка в этот момент в квартире не было.

Ребенок был передан в руки медиков.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами, причина смерти женщины выясняется.