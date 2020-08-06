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06.08.2020 17:53

В Мордовии запустят новый тепличный комплекс по выращиванию роз

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Новый тепличный комплекс по выращиванию роз откроется в сентябре в поселке Кадошкино. После реконструкции теплиц объем производства цветов здесь увеличится почти вдвое - до 14,7 миллиона штук в год. Кроме того, реализация проекта позволит создать уже в этом году 40 новых рабочих мест.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

- Все строительные работы завершены: площади наших теплиц были увеличены с 3 до 6 гектаров. Сейчас мы приступили к пуско-наладке оборудования и высадке саженцев цветов, - пояснили в компании "Мир цветов ТК".

Фото: Пресс-служба главы РМ
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На реализацию этого проекта в декабре прошлого года Фонд развития моногородов выдал компании беспроцентный займ в размере 249 миллионов рублей. Суммарно же в проект инвестировано более 482 миллионов рублей.

Ежегодно на предприятии выращивают около 7,6 миллиона роз. Расширение площадей тепличного комплекса позволит увеличить этот показатель до 14,6 миллиона штук в год. Плановый выход на проектную мощность произойдет во втором квартале 2021-го.

На сегодня в районах Мордовии действуют несколько современных цветоводческих комплексов. Розы выращиваются на площади в 18 гектаров. В прошлом году республика произвела 40 миллионов штук роз. Душистую продукцию закупают более 40 регионов РФ, налажены поставки за рубеж.

Как отметил глава РМ Владимир Волков, проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов - хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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