В Пермском крае нашли 77-летнюю женщину, три дня прожившую в лесу

В Кунгурском районе Пермского края три дня искали 77-летнюю женщину, которая отправилась в лес за грибами. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

В понедельник вечером в полицию обратилась жительница поселка Чикали, заявив, что пропала приехавшая к ней в гости пожилая пермячка. Она рано утром ушла в лес собирать грибы и ягоды и до сих пор не вернулась. Так как старушка намеревалась пробыть в лесу недолго, она не взяла с собой телефон, еду, воду и лекарства.

Поиск незадачливой грибницы продолжался три дня. Полиция и волонтеры прочесывали тайгу под дождем. Наконец, через три дня старушку отыскали в трех километрах от поселка. Она отозвалась на крики поисковиков. Первым делом она попросила воды напиться.

Женщина пояснила, что заблудилась, и начала блуждать по лесу. Ела грибы, ягоды, пила дождевую воду, на ночь делала себе лежанку из веток. Старушку осмотрели врачи, ее состояние признано удовлетворительным. Сейчас она вернулась домой.