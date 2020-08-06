В Самарской области инвестиции вернулись в офлайн-режим

Структуры поддержки реализации инвестиционных проектов вернулись с удаленного режима работы и продолжили оказывать помощь по сопровождению и консультированию бизнеса в открытом доступе.

- Июль в инвестиционной сфере Самарской области оказался по-настоящему жарким месяцем. Многие партнеры стали заходить на площадки. А помимо онлайн-консультаций вернулись офлайн-переговоры, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) провело три встречи с потенциальными инвесторами, переговоры с венгерскими партнерами, обработало десять заявок на подбор участков для реализации инвестпроектов на территории региона и на получение мер государственной поддержки.

Кстати, их перечень на региональном уровне был расширен. В июле губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, в соответствии с которым предприятия смогут получить статус регионального инвестпроекта. Для компаний это позволит уменьшить в два раза налог на прибыль, он составит десять процентов.

В части финансовой поддержки в регионе также запущены несколько программ микрофинансирования с привлекательными условиями и минимальными сроками рассмотрения пакета документов.

- В конце июня Гарантийный фонд был докапитализирован на 640 миллионов рублей, поэтому сегодня у самарских предпринимателей есть возможность получить дешевые денежные средства на свою операционную деятельность по ставкам от 2,1 до 4,25 процента годовых. Мы разработали программы, которые отличают принципиально важные условия: список необходимых документов стал короче, сами программы теперь гораздо проще с точки зрения финансового анализа, а скорость принятия решения составляет один рабочий день, следующий за днем подачи документов. В течение дня мы рассматриваем пакет документов, принимаем решение и доводим его до предпринимателей, - пояснила директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

Есть хорошие новости и для экспортеров. Центр поддержки экспорта 12 августа проведет первое после введения ограничительных мер выездное мероприятие в Тольятти. Его специалисты будут консультировать заинтересованных предпринимателей по всем вопросам экспортной деятельности. В августе региональный Центр поддержки экспорта также запустит цикл онлайн бизнес-миссий со странами ЕАЭС. Они могут особо заинтересовать производителей сельхозпродукции и строительных материалов. Участие в таких мероприятиях - это прямой контакт с потенциальными зарубежными партнерами и заказчиками продукции.

Сразу несколько новых услуг запустили в фонде "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области". Одна из них - размещение на внутрироссийских маркетплейсах: Озон, Беру, Wildberries и другие. Специалисты организации готовы обеспечить предпринимателям финансирование до 70 процентов от стоимости выхода на маркетплейсы и оказывать всестороннюю комплексную поддержку. Например, бесплатно изготовить сайт "под ключ". Предприниматели могут подать заявку на разработку сайта-визитки до пяти страниц или сайта-каталога до 15 страниц.

Эксперты центра полностью сопровождают компанию при участии в торгах, включая регистрацию, мониторинг площадок и подбор тендеров, оформление документации и ее подачу на электронную торговую площадку. Они также оказывают содействие в проведении торгов и подписании контрактов, готовы поддержать предпринимателей при масштабировании их бизнеса в другие регионы, взяв на себя упаковку и размещение франшизы. План обучающих мероприятий для представителей бизнеса сформирован до конца года, запланированы четыре акселерационные программы.

Контакты

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия или узнать о действующих мерах поддержки предпринимателей Самарской области можно на сайте mybiz63.ru. В новом разделе "Услуги "Мой бизнес" можно не только посмотреть актуальную информацию о предлагаемых услугах, но и оставить заявку на получение той или иной меры поддержки. Помощь инветосрам в редиме одного окна оказывает АПИ Самарской области. Вся информация по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений доступна на сайте investinsamara.ru.