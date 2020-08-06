В Самарской области инвестиции вернулись в офлайн-режим

Новости

Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 18:53
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 18:43
В Крыму создано новое министерство 18:42
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 18:42
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 18:32
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 18:22
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 18:07
Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima 18:01
Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе 17:59
В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек 17:47
В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств 17:40
Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева 17:38
В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России 17:18
Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц 17:11
Президент Болгарии заявил о наблюдающемся 10 лет авторитарном управлении 17:08
В Петербурге "степную бабу" с фасада превратят обратно в нимфу 17:08
В Петербурге сняли запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов 17:07
Топ-10 самых продаваемых моделей в России в июле 2020 года 17:01
В Ростовской области в полном объеме заработают рестораны и фаст-фуд 16:49
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока 16:47
Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе 16:36
Россия призвала США к переговорам в военно-биологической сфере 16:25
Ростуризм: Пандемия стимулировала рост интереса к медицинскому туризму 16:24
В России создали устройство для утилизации масок и перчаток 16:07
МИД РФ: США продолжают бездоказательно очернять Россию 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 18:51
Рубрика: Экономика

В Самарской области инвестиции вернулись в офлайн-режим

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Структуры поддержки реализации инвестиционных проектов вернулись с удаленного режима работы и продолжили оказывать помощь по сопровождению и консультированию бизнеса в открытом доступе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Июль в инвестиционной сфере Самарской области оказался по-настоящему жарким месяцем. Многие партнеры стали заходить на площадки. А помимо онлайн-консультаций вернулись офлайн-переговоры, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области приступят к созданию третьей очереди ОЭЗ "Тольятти"

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) провело три встречи с потенциальными инвесторами, переговоры с венгерскими партнерами, обработало десять заявок на подбор участков для реализации инвестпроектов на территории региона и на получение мер государственной поддержки.

Кстати, их перечень на региональном уровне был расширен. В июле губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, в соответствии с которым предприятия смогут получить статус регионального инвестпроекта. Для компаний это позволит уменьшить в два раза налог на прибыль, он составит десять процентов.

В части финансовой поддержки в регионе также запущены несколько программ микрофинансирования с привлекательными условиями и минимальными сроками рассмотрения пакета документов.

- В конце июня Гарантийный фонд был докапитализирован на 640 миллионов рублей, поэтому сегодня у самарских предпринимателей есть возможность получить дешевые денежные средства на свою операционную деятельность по ставкам от 2,1 до 4,25 процента годовых. Мы разработали программы, которые отличают принципиально важные условия: список необходимых документов стал короче, сами программы теперь гораздо проще с точки зрения финансового анализа, а скорость принятия решения составляет один рабочий день, следующий за днем подачи документов. В течение дня мы рассматриваем пакет документов, принимаем решение и доводим его до предпринимателей, - пояснила директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

Есть хорошие новости и для экспортеров. Центр поддержки экспорта 12 августа проведет первое после введения ограничительных мер выездное мероприятие в Тольятти. Его специалисты будут консультировать заинтересованных предпринимателей по всем вопросам экспортной деятельности. В августе региональный Центр поддержки экспорта также запустит цикл онлайн бизнес-миссий со странами ЕАЭС. Они могут особо заинтересовать производителей сельхозпродукции и строительных материалов. Участие в таких мероприятиях - это прямой контакт с потенциальными зарубежными партнерами и заказчиками продукции.

Фото: iStock
В Самарской области заработали новые меры финансовой поддержки бизнеса

Сразу несколько новых услуг запустили в фонде "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области". Одна из них - размещение на внутрироссийских маркетплейсах: Озон, Беру, Wildberries и другие. Специалисты организации готовы обеспечить предпринимателям финансирование до 70 процентов от стоимости выхода на маркетплейсы и оказывать всестороннюю комплексную поддержку. Например, бесплатно изготовить сайт "под ключ". Предприниматели могут подать заявку на разработку сайта-визитки до пяти страниц или сайта-каталога до 15 страниц.

Эксперты центра полностью сопровождают компанию при участии в торгах, включая регистрацию, мониторинг площадок и подбор тендеров, оформление документации и ее подачу на электронную торговую площадку. Они также оказывают содействие в проведении торгов и подписании контрактов, готовы поддержать предпринимателей при масштабировании их бизнеса в другие регионы, взяв на себя упаковку и размещение франшизы. План обучающих мероприятий для представителей бизнеса сформирован до конца года, запланированы четыре акселерационные программы.

Контакты

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия или узнать о действующих мерах поддержки предпринимателей Самарской области можно на сайте mybiz63.ru. В новом разделе "Услуги "Мой бизнес" можно не только посмотреть актуальную информацию о предлагаемых услугах, но и оставить заявку на получение той или иной меры поддержки. Помощь инветосрам в редиме одного окна оказывает АПИ Самарской области. Вся информация по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений доступна на сайте investinsamara.ru.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию