В Уфе при строительстве перехода нашли бивень мамонта

На Монументе Дружбы в Уфе, где возводится подземный переход, строителям пришлось работать параллельно с археологами. Так как здесь нашли останки древних животных, в том числе и фрагмент бивня мамонта. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Ученые отмечают, что на территории Башкирии уже неоднократно находили останки мастодонтов. Удивило то, что подобные древние находки соседствуют с более поздними человеческими костями, фрагментами фасада, взорванной в прошлом веке Троицкой церкви и средневековой керамикой.

Специалисты объясняют это тем, что холм, на котором сегодня стоит Монумент Дружбы, создан искусственно при помощи бульдозеров. В результате все культурные слои перемешались.