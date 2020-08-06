Строительная отрасль в Пензенской области даже в условиях пандемии работала почти без простоев - крупных застройщиков в регионе приравняли к стратегически важным предприятиям. В этом году планируют сдать более миллиона квадратных метров в новостройках. Как региональные власти поддерживают спрос на жилье и кто получит ключи от квартир совершенно бесплатно, рассказал в интервью "РГ" губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как ощущает себя строительная отрасль и как сказались на ней ограничения, связанные с противоэпидемическими мерами?

Иван Белозерцев: Для меня как главы региона было очень важным не останавливать работу строительного комплекса. Мы так и сделали. Нужно было соблюдать меры безопасности, чтобы строительная отрасль продолжала работать. Такие меры решали несколько важных для региона задач. Во-первых, это сохранение рабочих мест. В отрасли заняты тысячи человек. Речь идет не только о строителях, это сотрудники проектных организаций, транспортных и логистических компаний, отвечающих за бесперебойное снабжение и материально-техническое обеспечение. Доля строительной отрасли во внутреннем региональном продукте составляет более семи процентов.

Во-вторых, у нас очень серьезные задачи, связанные с реализацией национальных проектов. Строятся социально важные объекты, которых ждут жители, есть обязательства перед федеральным центром по вводу жилья. Мы понимали, что если остановим стройку в самом начале сезона, то понесем большие потери. А сегодня мы справляемся с поставленными перед областью задачами.

Свыше миллиона квадратных метров введенного в строй жилья за год - цель глобальная, учитывая, что по обеспеченности квадратными метрами в пересчете на одного жителя мы входим в 15 лучших субъектов России.

Как поддерживается спрос на жилье на региональном уровне? Какие местные программы оказались самыми востребованными?

Иван Белозерцев: Мы выдаем ипотеку по стандартам ДОМ.РФ со ставкой от 3,5 процента годовых. Время уже показало, что такая мера является наиболее эффективным способом господдержки жилищного строительства и стимулирования спроса на жилье. Агентством ипотечного кредитования Пензенской области выдано более 200 льготных кредитов, в строительную отрасль привлечено порядка 480 миллионов рублей.

У нас есть региональные программы, на них мы сами находим деньги. Они направлены на поддержку малообеспеченных многодетных граждан. Почти 4,5 тысячи семей уже смогли ими воспользоваться. Понятно, что сегодня мы считаем в бюджете каждую копейку. Но для конкретной семьи это очень важно.

В этом году в области планируют сдать более миллиона квадратных метров в новостройках

У нас есть региональная выплата для молодых семей, нуждающихся в жилье, в которых в течение года после регистрации брака рождается первый ребенок. Выплата индексируется, на сегодня ее размер составляет 328 тысяч рублей. Только в Пензе такие выплаты получили почти 1300 семей.

У нас действует и специальная региональная жилищная программа для многодетных семей, у которых пять и более детей. Они получают по полмиллиона рублей. Ко мне на прием часто приходят многодетные мамы и просят помочь. Живут в двухкомнатной квартире, а уже шесть ребятишек. Что делать? Власть часто говорит, вы рожайте, а мы вас поддержим. Чтобы это было не просто на словах, мы предложили работающий механизм реальной помощи таким семьям. Мне довелось бывать у этих людей в гостях после новоселья. Это были совсем другие лица, другие глаза. В них была радость, было видно, что жизнь уже окрашена совсем другими красками - яркими, жизнеутверждающими. Это очень приятно видеть.

В этом году все региональные жилищные программы сохранились?

Иван Белозерцев: Да, все без исключения. Кроме того, нам переданы в областную собственность более двухсот квартир. Мы предоставим их молодым специалистам в различных сферах. Я принял решение, что сто из них получат врачи, работающие в красной зоне и нуждающиеся в жилье. Ключи от первых 10 квартир мы уже вручили в начале июля.

Пензенская область на протяжении последних лет входит в тройку лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году удастся удержать высокую планку?

Иван Белозерцев: В Пензенской агломерации ведется ремонт и реконструкция на 94 объектах, на 44 из них работы уже завершены, введено в эксплуатацию 70 километров автодорог, а всего будет отремонтировано более 116 километров.

Общий объем средств дорожного фонда в этом году в Пензенской области составляет порядка семи миллиардов рублей. Такого масштабного дорожного строительства в регионе не было многие десятилетия, 30 лет как минимум. Сейчас мы подготовили письмо с просьбой увеличить объем финансирования на этот год, чувствуем, что справимся с взятыми обязательствами.

Благоустройство приходит и в сельскую глубинку. В райцентрах и селах теперь просят построить не только дорогу и водопровод, но и комфортную набережную, музыкальный фонтан. Вы поддерживаете такие просьбы с мест?

Иван Белозерцев: Жизнь не стоит на месте и это хорошо! Мы вкладываем средства в развитие комфортной среды в каждом районе, создаем образцы для подражания. Жители это видят и поддерживают. Средства на развитие территорий целесообразно выделять тем районам, которые их грамотно и эффективно осваивают и где жители остаются довольны результатом преобразований.