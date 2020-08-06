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06.08.2020 05:00

Мой дом - моя крепость

Из-за режима самоизоляции растет спрос на загородную недвижимость
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 173(8227)
По мнению экспертов, ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, пошли на пользу рынку загородной недвижимости. Спрос на покупку дач вырос более чем наполовину, на треть больше стало сибиряков, желающих взять дом в аренду. Однако качество продаваемого и сдаваемого жилья, а также инфраструктура все еще далеки от идеала.
Дачное хозяйство — это тоже отрасль, которая платит налоги, способствует занятости населения и здоровому образу жизни. Фото: Владимир Казионов Дачное хозяйство — это тоже отрасль, которая платит налоги, способствует занятости населения и здоровому образу жизни. Фото: Владимир Казионов
Дачное хозяйство — это тоже отрасль, которая платит налоги, способствует занятости населения и здоровому образу жизни. Фото: Владимир Казионов

В конце марта этого года дачный сегмент ощутил на себе последствия сложившейся экономической ситуации, однако к началу июля не только вышел из кризиса, но и значительно превысил прошлогодние показатели. Спрос на покупку загородных домов в России вырос на

78 процентов, на аренду - на 35, констатируют аналитики компании "Авито".

Фото: PHOTOXPRESS
Что изменилось в дачном отдыхе россиян в этом году

Повышенный интерес к загородной недвижимости специалисты объясняют просто. Режим самоизоляции и невозможность покинуть регион вынудили сибиряков искать альтернативу отелям и здравницам. Жилье за городом для многих стало спасательным кругом, возможностью с минимальными потерями переждать кризисы.

- Интерес к этому сегменту не спадает до сих пор. Но если сразу после введения режима повышенной готовности наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач (показатели превысили докризисные в 3,2 раза), то теперь люди больше интересуются покупкой загородной недвижимости. Многие поняли: здесь можно не только отдохнуть, но и обустроить рабочее пространство, особенно если есть интернет, - поясняет руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито" Дмитрий Алексеев.

По данным опроса национального Центра стратегических разработок, 68 процентов компаний планируют сохранить удаленный режим работы для части сотрудников и после пандемии. Такой формат позволяет экономить на транспорте, бизнес-ланчах, деловом гардеробе. И свободного времени становится больше. Так что можно полагать, что спрос на загородную недвижимость будет расти.

- Желание россиян жить в собственном доме и не отказываться от комфортной инфраструктуры может сказаться на пересмотре подходов девелоперов к будущим проектам. Пока застройщики скептически относятся к нарастающему тренду, но фокус может сдвинуться в пользу загородных типов жилья, - полагает Дмитрий Алексеев.

Фото: iStock
Дачникам станет легче принять участие в общем собрании

В российских регионах также наблюдается тенденция на деурбанизацию. Однако по состоянию дачной инфраструктуры Сибирь заметно отстает от центральных регионов страны. А нынешний год еще более обострил эти проблемы.

- Закрытие курортов, режим самоизоляции и вынужденная безработица превратили территории садовых товариществ в муравейники, - пояснил корреспонденту "РГ" председатель координационного совета Омского союза садоводов Виктор Бобырь. - Неудивительно, что коммуникации работают в режиме повышенных нагрузок, вызывая сбои в электрических сетях. К большинству дачных поселков их тянули еще в прошлом веке, причем из расчета один киловатт на дом. Поэтому сплошь и рядом сгорают холодильники, микроволновки, телевизоры, вентиляторы, газонокосилки.

Ситуация обострила проблемы подачи воды, потребность в которой выросла в разы, а также вывоза мусора. Если раньше для поддержания порядка было достаточно одной машины в месяц, то теперь не хватает и четырех.

По данным аналитиков "Авито", средняя стоимость дачи в Омской области во втором квартале 2020 года составила 350 тысяч рублей, дома - 1,1 миллиона, коттеджа - 5,9, таунхауса - 7,7 миллиона рублей. Однако общее состояние загородной недвижимости также оставляет желать лучшего. Сегодня в одном только Ленинском округе Омска подано более шестисот объявлений о продаже объектов, но большинство из того, что предлагают, требует капитального ремонта, реконструкции, достройки либо расположено далеко от города, в зоне сомнительных коммуникаций и вероятных подтоплений. Не выдерживает критики и состояние дачных дорог, транспортной инфраструктуры. Еще одна острая проблема - отсутствие условий для стабильной сотовой связи и интернета.

Фото: Сергей Куксин
Сергей Степашин: В России будет легче построить личное загородное жилье

- Очевидно, что требования к качеству жизни, в том числе за городом, меняются, - отмечает Виктор Бобырь. - Поэтому мы изучаем потребности садоводов и будем готовить соответствующие предложения по модернизации загородной инфраструктуры региональному Законодательному собранию и горсовету Омска.

- Сегодня участок с домом имеет каждая третья омская семья. И, по большому счету, дачное хозяйство - это тоже отрасль, которая платит налоги, способствует занятости населения, здоровому образу жизни. Поэтому мы уверены, что необходимо внедрять меры поддержки садоводческих товариществ.

Тем временем

По данным аналитиков компании МТС, изучивших потребительские расходы омичей, в мае-июне этого года траты горожан на садовый инвентарь, семена, саженцы и удобрения выросли на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. На 42 процента увеличились покупки лесоматериала, цемента, песка, кирпича, труб. На 58 процентов - обоев и краски. Средний чек по товарам для дома поднялся на 34 процента.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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