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06.08.2020 14:26
Рубрика: Власть

Новосибирцам предложили три площадки для стелы "Город трудовой доблести"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирцам предложено выбрать одну из трех площадок для установки памятной стелы "Новосибирск - город трудовой доблести"
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как сообщили в пресс-центре мэрии, всего поступило более 50 предложений по месту установки стелы. Эксперты и архитекторы назвали наиболее перспективные из них. Это - площади Калинина и Лунинцев, в районе метро "Березовая роща".

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
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По предложению мэра Новосибирска Анатолия Локтя финальное обсуждение места пройдет с участием жителей города. Высказать свое мнение новосибирцы могут на сайте города Новосибирска, начиная с 7 августа. Результаты будут подведены 12 августа на оргкомитете "Победа".

Мэр напомнил, что в начале июля этого года принято историческое решение о присвоении Новосибирску государственного звания "Город трудовой доблести". Согласно Указу президента РФ в городе должна быть установлена памятная стела.

- Новосибирцы неравнодушно отнеслись к призыву выбрать для нее место. Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Начальник управления архитектурно-художественного облика - главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин сообщил, что от некоторых предложенных вариантов пришлось отказаться, поскольку существуют серьезные ограничения технического плана. Например, на площади Ленина - огромное количество сетей, метро, скульптуры - объекты культурного наследия. На площади Станиславского запланировано строительство метро, на площадях Труда и Энергетиков - автомобильные развязки.

- Мы рассмотрели все территории и считаем целесообразным установить стелу на одной из "финальных" трех площадок, - уточнил Александр Ложкин.

Справка "РГ"

Площадь Калинина в Новосибирске появилась только в 1950-е годы. В годы Великой Отечественной войны эта территория была востребована как транспортный узел. По трамвайным путям, проходившим по улице Дуси Ковальчук, с железнодорожной станции подвозили оборудование для эвакуированных в Новосибирск промпредприятий.

Площадь Лунинцев - перекресток ул. Нарымской и ул. Железнодорожной - получила свое название в 1998 году "в память о трудовом почине новосибирских железнодорожников". Николай Александрович Лунин работал в депо и предложил новые методы эксплуатации паровоза (увеличение объема ремонта). В 1943 году Н.А. Лунин на собственные сбережения купил эшелон угля весом в одну тысячу тонн в помощь Сталинграду.

Кольцо на Березовой роще. Здесь проходил трамвай, востребованный работниками авиастроительного завода № 53 (им. Чкалова). В военные годы недалеко от кольца находились несколько эвакуационных госпиталей. Здесь же, на бывшем "Новом кладбище", был выделен специальный участок для воинских захоронений.

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