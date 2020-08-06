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Опыт Компания "ЗапСибЦемент" внедряет передовые технологии обслуживания клиентов
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 173(8227)
Внедрение современных технологий и сервисов, активное продвижение электронного документооборота в период действия ограничительных мер помогает ООО "ЗапСибЦемент" выстраивать эффективное сотрудничество с клиентами и сохранять позиции на рынке. Об этом - в интервью с управляющим директором компании, отвечающей за реализацию продукции холдинга "Сибирский цемент", Александром Леготиным.
Александр Леготин: Наши специалисты делают все, чтобы клиент мог выбрать продукт, соответствующий конкретным требованиям. Фото: Архив компании Александр Леготин: Наши специалисты делают все, чтобы клиент мог выбрать продукт, соответствующий конкретным требованиям. Фото: Архив компании
Александр Леготин: Наши специалисты делают все, чтобы клиент мог выбрать продукт, соответствующий конкретным требованиям. Фото: Архив компании

Александр Анатольевич, в этом году высокий строительный сезон стартовал позже обычного из-за введения режима повышенной готовности, да и емкость рынка в СФО существенно сократилась. Теперь приходится быстро наверстывать упущенное. Какими ресурсами для этого обладает ваша компания?

Александр Леготин: За четырнадцать лет "ЗапСибЦемент" пережил не один экономический спад в стране и отрасли, в результате чего накопил богатый опыт развития в непростых условиях. Уверен, он поможет нам справиться с любыми вызовами.

Напомните кратко историю компании. Какой путь она прошла?

Александр Леготин: "Сибирский цемент" еще в 2006 году завершил централизацию процесса продаж, передав функции отделов сбыта, закрывшихся на Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цемзаводах, "ЗапСибЦементу". Мы, по сути, стали аналитическим центром холдинга, отвечающим не только за торговлю, но и за соблюдение принципов единой сбытовой политики и исследование рынка.

В 2010-м наш главный офис переехал из Новосибирска в Кемерово, и сейчас он осуществляет управление компанией, находясь на одной площадке с управляющей организацией. Активная работа с потребителями ведется во всех регионах присутствия холдинга. Наши специалисты делают все, чтобы клиент мог выбрать продукт, соответствующий конкретным требованиям.

Коллектив, в котором на сегодняшний день более пятидесяти человек, является, без преувеличения, важнейшим ресурсом компании. Его усилиями поддерживаются комфорт-ные условия взаимодействия с партнерами, максимальный уровень сервиса при сопровождении сделки. Сотрудники "ЗапСибЦемента" обеспечивают профессиональное техническое сопровождение продаж по вопросам рационального применения продукции, участвуют в разработке новых рецептур с применением цемента, выпущенного предприятиями холдинга, оперативно реагируют на любые замечания и пожелания наших клиентов.

И кто ваши клиенты?

Александр Леготин: Мы имеем дело с самыми разными потребителями, в том числе с крупнейшими организациями транспортной, строительной и нефтегазовой отраслей, добывающими и перерабатывающими компаниями, заводами по производству бетона и железобетонных конструкций. Предлагаем им высококачественную продукцию широкого ассортимента. Это 24 вида общестроительных и специальных цементов. И линейка постоянно расширяется. При этом у потребителя есть возможность выбрать наиболее удобную форму отгрузки и способ доставки. Цемент отгружаем навалом, в бумажных мешках по 25 и 50 килограммов, а также в мягких контейнерах по одной тонне. На расстояние до четырехсот километров продукцию заводов перевозят их собственные автоцементовозы Volvo, Mercedes-Benz и Scania, а за транспортировку вагонами по железной дороге отвечает входящее в состав холдинга ООО "Кузбасс-ТрансЦемент".

Как справляетесь с логистическими сложностями, которые могут возникать на фоне общей экономической ситуации в стране?

Александр Леготин: Мы отслеживаем отгрузки по каждому активу холдинга. И если, например, тот или иной завод не вписывается в график, у нас всегда есть возможность поставить цемент с другого предприятия. То есть в любом случае товар прибудет вовремя. В том числе благодаря действующему на "ЗапСибЦементе" принципу одного окна, когда все вопросы заказчик обсуждает с одним и тем же менеджером, который сопровождает сделку от начала и до конца.

Кроме того, мы продолжаем развивать новое направление в логистике - осуществляем смешанные отгрузки продукции для потребителей северных регионов: цемент доставляется в порт по железной дороге, затем переправляется водным и, при необходимости, автомобильным транспортом.

"Сибцем" уже несколько лет реализует масштабную программу модернизации заводов, особое внимание уделяется применению новейших информационных и цифровых технологий. Как это отразилось на вашем предприятии?

Александр Леготин: Конечно же, мы внедряем современные технологии и сервисы, развиваем электронный документооборот. Подать заявку на заключение договора, отгрузку цемента сегодня можно на официальном сайте www.sibcem.ru. А оперативное формирование и отправку заявок, получение первичной бухгалтерской документации, актов сверок, просмотр истории покупок, контроль состояния счета и планирование платежей обеспечивает созданный для удобства клиентов сервис "Личный кабинет". Его использование позволяет отслеживать весь маршрут движения вагона с продукцией в режиме реального времени. Ресурс, интегрированный с внутренними базами данных холдинга, доступен всем желающим заказчикам. Нужно только отправить заявку любому из менеджеров по продажам.

Сегодня сервисом, внедренным в 2017 году, активно пользуются сотрудники 240 предприятий. И наши специалисты фиксируют значительный рост активности пользователей: по прогнозам, к сентябрю 2020-го количество посещений ресурса online.sibcem.ru превысит 10 800, что соответствует показателю за весь 2019 год.

Есть ли планы по развитию ИТ-направления?

Александр Леготин: Я назвал далеко не все преимущества "Личного кабинета". Функционал постоянно расширяется. Скажем, теперь у наших клиентов есть возможность изучать техническую документацию, оформленную на все виды продукции, скачивать паспорта качества цемента, доставляемого железнодорожным транспортом, просматривать детализацию сальдо по каждому договору и так далее. А вперспективе пользователи смогут получать данные о простоях вагонов и дислокации автомобилей с цементом, планировать объемы закупок на следующий год, участвовать в опросах, запрашивать отчетность в графическом виде и совершать видеозвонки.

Доступ к "Личному кабинету" откроется для потребителей продукции всех предприятий холдинга, включая вошедшие в его состав в этом году заводы Ангарска и Искитима. Кроме того, постоянно принимаются меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности данных, в соответствии с принципами информационной безопасности. Мы следуем поставленной цели - создать единую электронную платформу для работы с партнерами.

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