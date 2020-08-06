В прошлом году и в первой половине 2020-го сибирские регионы существенно увеличили поставки зерна и продуктов перемола за рубеж. Но нынешним летом в трех крупнейших производителях зерна в СФО - Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях - посевы серьезно пострадали от засухи. Смогут ли сибиряки в условиях недобора урожая сохранить положительную динамику "хлебного" экспорта, который позволяет им удерживать приемлемые цены на зерно и повышать доходность производства?

Алтайский край - основная житница Сибири, здесь ежегодно выращивают более четырех миллионов тонн пшеницы, овса, гречихи и других культур. В 2017-2019 годах урожаи на Алтае доходили до пяти миллионов тонн, что спровоцировало обвал цен на внутреннем рынке. Такие объемы, по словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, просто не успевали перерабатывать, и зерно пришлось активно вывозить за пределы края, в том числе за рубеж.

- Хотя край позиционирует себя как перерабатывающий регион, запасов было слишком много, - поясняет министр. - Годовой баланс доходил до семи миллионов тонн при необходимых 1,1-1,3 миллиона. Это давило на рынок, снижало цены и рентабельность производства. Снять давление можно было только за счет вывоза зерна. В 2019-м мы отгрузили 1,7 миллиона тонн за пределы региона, что в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Экспорт вырос в три раза и достиг почти 400 тысяч тонн, около 80 процентов из которых ушло в Казахстан.

Именно повышенный спрос со стороны соседнего государства позволил поднять в прошлом году закупочные цены, которые рухнули в 2017-м на 30 процентов из-за больших запасов зерна. Вслед за ценами выросла и рентабельность производства - с 13-15 до 31 процента. Правда, в 2015-2016 годах она доходила до 42-49 процентов, но после двух лет низких цен сельхозпроизводители были рады и 30-процентной рентабельности.

Две другие житницы Сибири - Новосибирская и Омская области, где выращивают в среднем три и две с половиной миллиона тонн зерна в год соответственно, - большой активности в его вывозе за рубеж до последнего времени не проявляли. Но в 2020-м увеличили экспортные поставки сразу в несколько раз.

Так, по данным Сибирского таможенного управления, за пять месяцев из Новосибирской области отправлено за рубеж 288,1 тысячи тонн зерна и продуктов перемола, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Омская область нарастила экспорт почти вдвое - с 154,5 до 279,9 тысячи тонн.

- Сибирское зерно экспортируют Казахстан, Китай, Монголия, Киргизия, Беларусь, Узбекистан, - сообщила директор Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Мария Шостак. - Самым активным скупщиком за пять месяцев этого года стала Республика Казахстан, на которую пришлось около половины всех экспортных поставок. А вот надежды сибирских аграриев на Китай, к сожалению, не оправдались.

Это очень беспокойный партнер, который часто меняет свои предпочтения и условия поставок, вводит барьеры. Из урожая прошлого сезона в КНР пользовались спросом алтайская мука, рапс, подсолнечник, крупы. Пшеница была невостребованной.

Высокий спрос со стороны Казахстана, обеспечивший такой рывок в экспортных поставках зерна из сибирских регионов, в Союзе зернопереработчиков Алтая объяснили дефицитом сырья у соседей из-за неурожая.

- Казахстан - агарная страна, которая обычно сама производит зерно с избытком, - подчеркивает президент Союза Валерий Гачман. - Но из-за прошлогоднего неурожая была вынуждена закупать большие объемы. По нашим оценкам, только в Алтайском крае казахстанские партнеры приобрели около полумиллиона тонн, а в целом из России завезли 1,7-1,8 миллиона. В этом сезоне также можно ожидать, что Казахстан будет много импортировать, поскольку соседи опять не соберут большой урожай зерновых.

Правда, и в главной житнице Сибири, Алтайском крае, тоже не ждут хорошего урожая, ведь почти на восьмидесяти процентах полей посевы пострадали от жары. Сколько соберут алтайские аграрии? Эксперты пока расходятся в прогнозах. В разгар июльской засухи региональные власти не исключали, что недобор может составить до половины среднегодового объема в 4,2-4,3 миллиона тонн. Руководитель компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко более оптимистичен: потери он оценивает в 400-500 тысяч тонн, а общий урожай - в 3,8-3,9 миллиона.

Засуха затронула также Новосибирскую и Омскую области - не так масштабно как Алтай, но и здесь ожидают недобора урожая. Хотя Владимир Петриченко уверен, что общее снижение валовых объемов в Сибири не будет катастрофичным, поэтому зерна хватит и для собственного потребления, и для поставок в другие регионы и за рубеж. А спрос на экспортном рынке обеспечит не только Казахстан, но и прогнозируемый дефицит зерна в Европе и США. Так что сибирские аграрии могут рассчитывать на достаточно высокие экспортные цены, которые продержатся до декабря-января, пока не начнет поступать дешевое зерно из Аргентины и Австралии.

Экспорт будет способствовать повышению цен и на внутреннем рынке Сибири. По данным аналитиков "ПроЗерно", с началом уборочной кампании зерно традиционно сначала подешевеет с 12-13 до 9-9,5 тысячи рублей за тонну. Но к ноябрю цены вновь вырастут до 10,5-11,5 тысячи рублей, обеспечивая сибирским аграриям неплохую доходность даже в условиях недобора урожая.

Прямая речь

Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая:

- Нельзя делать ставку в развитии зернового экспорта на Казахстан, потому что этот рынок мы быстро потеряем, как только соседи получат хороший урожай. Такое уже было не раз, и тогда Казахстан сам становится экспортером и завозит зерно в Россию. Нам надо активнее осваивать рынки сбыта стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь Индонезии и КНР. Но для этого нужно решить проблему удаленности сибирских производителей. Казалось бы, Китай к нам близко, но до ближайшего пункта погранперехода в Забайкальске - тысячи километров. Такая отдаленность должна быть проблемой не сельхозпроизводителей, а государства, и оно поэтапно ее решает. С 2008 года действует льготный железнодорожный тариф на перевозки зерна и продуктов его переработки из Сибири. В последнее время государство компенсирует пятьдесят процентов транспортных затрат при вывозе продукции. Но на деле производителям возвращают не более тридцати процентов, поскольку компенсация не должна превышать действующий железнодорожный тариф. Союз зернопереработчиков Алтая предлагает увеличить эти выплаты до семидесяти процентов, иначе мы оказываемся в неравных условиях с нашими прямыми конкурентами из стран, которые расположены у морских путей.