За тем, чтобы работающие с машинами и механизмами не получили травму, на ООО "Транснефть-Восток" следит электроника. В основе системы - радиометки, которые крепятся к защитным каскам. Расстояние от них до источника опасности постоянно проверяет компьютер - специальный блок управления, установленный в экскаваторе. В случае нарушения дистанции подается сигнал.

В порядке эксперимента этот метод применили на нефтеперекачивающей станции НПС-12 - к персоналу, занятому на плановых работах с использованием экскаваторов. Если технология зарекомендует себя, с 2021 года ее начнут распространять на все подразделения. Инновации - это, безусловно, один из важных, но далеко не единственных аспектов, которым компания уделяет большое внимание, реализуя политику в области промышленной безопасности и охраны труда.

Жизнь и здоровье - в приоритете

- Среди принципов охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности нашей компании первым пунктом значится приоритет жизни и здоровья людей. Приоритет настолько высок, что сотрудник "Транснефть-Восток" вправе отказаться от выполнения какой-либо задачи, если, на его взгляд, работодатель - в нарушение регламента - не обеспечил надлежащие условия и это чревато травмой, - подчеркивает начальник отдела охраны труда Александр Романцов.

Компания стремится поддерживать такой уровень всех производственных процессов, который бы соответствовал передовым достижениям науки. Эта политика "Транснефть-Восток" понятна и оправданна. Очевидно, что чем современнее технология, тем выше уровень безопасности, который она обеспечивает. Новейший экскаватор не только производительнее предыдущего образца, но также имеет гораздо больше различных защит - и техники от людей, и людей от техники. Кроме того, внедряя новые технологии в процесс контроля за соблюдением техники безопасности, компания исключает пресловутый человеческий фактор. Электроника не позволит геройствовать ради выработки или экономии, сделать что-то на авось - она заставит соблюдать регламенты, даже если с человеческой точки зрения это слишком долго и нудно. Да и сами специалисты по охране труда имеют возможность постоянно отслеживать, благополучно ли идут работы: благодаря системе видеонаблюдения любой участок выводится на монитор в центре управления.

Но и сам не плошай

И все-таки даже самая умная электроника не всесильна. Тем более что деятельность "Транснефть-Восток" напрямую связана с объектами повышенной опасности. Трубопроводы, нефтяные резервуары, НПС, ЛЭП, эстакады - здесь особенно важны соблюдение режимов, строгая дисциплина, точность и внимательность каждого сотрудника.

- Обучение, инструктаж персонала у нас проводятся регулярно. В каждом территориальном управлении есть оборудованные классы по технике безопасности, где можно не только освежить знания, но и оттачивать, например, способности оказать первую помощь. Более того, "Транснефть" ввела практику коллективного анализа. Нештатная ситуация становится темой специального фильма, который мы показываем всем работникам. Это очень отрезвляет, закрепляя в сознании элементарное требование: попустительское отношение к правилам безопасности недопустимо, - поясняет Романцов.

В 2019-м, который, кстати, был объявлен Годом охраны труда, компания "Транснефть-Восток" провела состязания на владение не только теоретическими знаниями об основах безопасности, но и навыками, позволяющими сохранить жизнь и здоровье на рабочих местах. Десять команд из Ленского, Нерюнгринского и Иркутского районных нефтепроводных управлений, а также специализированного транспортного предприятия, выполнив множество спецупражнений, на деле показали, что к правилам безопасного труда здесь подходят очень серьезно. Примечательно, что понимание ценности жизни, важности культуры производства "Транснефть-Восток" начинает прививать с раннего возраста - своим потенциальным будущим сотрудникам. В школах городов и поселков, где работают подразделения компании, - в Ленске, Алдане, Нерюнгри, Братске, Вихоревке, - нефтепроводчики в прошлом году провели открытые уроки об охране труда и даже подарили несколько манекенов для отработки непрямого массажа сердца.

- Мы получили много положительных отзывов на эту инициативу, - замечает начальник отдела охраны труда "Транснефть-Восток". - Теперь хотим ввести ее на постоянной основе.

Победителям - премия, нарушителей - на карандаш

Кропотливая работа по обучению персонала навыкам безопасного производства подкрепляется стройной системой мотивации. В компании ежегодно проводится корпоративный конкурс "Лучшее подразделение по охране труда". Минувшим маем, например, подвели итоги работы в 2019 году Иркутского, Ленского и Нерюнгринского нефтепроводных подразделений, а также специализированного транспортного управления. Комиссия проанализировала, есть ли случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний, каковы условия на рабочих местах, обустроены ли классы по охране труда, как организованы медицинские осмотры, хватает ли средств индивидуальной защиты. Победителям полагается премия. В этот раз лучшим стал Ангарский участок налива нефти Иркутского районного нефтепроводного управления. С 2018 года в ООО "Транснефть-Восток" внедрено программное обеспечение, которое так и называется: "Регистрация и учет нарушителей требований охраны труда". Написали программу сами специалисты компании, а после она стала обладателем патента.

- Каждое нарушение вносится в программу. И, например, при рассмотрении кандидатуры на повышение по службе руководство обязательно заглянет в эту программу. Работники очень стараются не попадать в нее - лучше уж лишний раз надеть каску, - рассказывает Александр Романцов.

Другая программа позволяет оперативно отслеживать нарушения правил охраны труда, выявленные выездными производственными комиссиями, и - самое главное - устранять их.

- Обычно ведь как бывает? Приехала комиссия, нашла нарушения, выдала предписание: "Устранить". А проверить, учтены ли замечания, сможет лишь в следующий приезд, через полгода-год. Программа же обстановку фиксирует дистанционно: ответственный должен не просто отчитаться о принятых мерах, но и фотографии прикрепить, - говорит Романцов.

Авторы этого ПО - тоже сотрудники компании. Стоит отметить, что в процесс совершенствования системы охраны труда вовлечен едва ли не весь коллектив. В прошлом году, например, молодые специалисты предложили программу учета, которая автоматизировала обеспечение работников спецодеждой, обувью и другими СИЗ. С ее помощью создаются ежемесячные и годовые заявки на закупку всего необходимого. В любой момент можно посмотреть, чего не хватает или, наоборот, что лежит на складе без движения. При этом существенно сокращается время для формирования отчета и период его обработки.

Медосмотр после смены

Охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения служебных обязанностей. Это еще и профилактика их профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха, диспансеризация. Медицинские осмотры сотрудников компания "Транснефть-Восток" организовала на базе специального передвижного комплекса: автомобиль, оснащенный диагностическим оборудованием, переезжает от объекта к объекту в Иркутской, Амурской областях, Республике Саха (Якутия). Это очень удобно, ведь во многих населенных пунктах, где работают подразделения компании, для полноценного обследования попросту нет условий. С помощью же мобильного комплекса квалифицированный медосмотр можно пройти без отрыва от производства: сразу после смены или в обеденный перерыв. По итогу становится понятно, кому следует внимательнее относиться к своему здоровью, кто нуждается в лечении, в том числе санаторном. Только в прошлом году на диспансеризацию персонала ООО "Транснефть-Восток" направило 43 миллиона рублей.

- Правильно организованная система охраны труда, безопасности сотрудников не просто экономит средства за счет предотвращения аварий и простоев. Она повышает дисциплину, а значит, и производительность. Но главное - дает людям чувство уверенности в работодателе, чувство защищенности и собственной значимости. А это, кстати, - дополнительный стимул привлечения и закрепления наших кадров, - резюмирует Александр Романцов.

Кстати

250 миллионов рублей потратило в 1-м полугодии текущего года ООО "Транснефть-Восток" на мероприятия по охране труда.