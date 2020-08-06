Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики. Например, в строительной, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. Вместе с тем в сложившейся на мировом рынке труда ситуации, по мнению экспертов, страны Евразийского экономического союза - (ЕАЭС) наиболее привлекательны для трудовых мигрантов.

Об этом говорится в докладе "Сегодня и завтра миграционного обмена между российскими регионами и странами ЕАЭС в условиях пандемии", который был представлен в Новосибирске в формате видеоконференции, организованной Сибирским институтом управления (СИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ) и экспертным клубом "Сибирь-Евразия".

Единый рынок ЕАЭС позволяет странам - членам союза обмениваться рабочей силой, что благоприятно влияет на экономику. Особенно это касается Киргизии и Армении.

- Правительства этих республик рассматривают трудовую миграцию как положительный фактор, уменьшающий уровень безработицы и снижающий социальную напряженность. Она позволяет гражданам, выезжающим из страны на заработки, поддерживать свои семьи на родине денежными переводами. Главная принимающая страна - Россия, - отметила доцент кафедры государственного и муниципального управления СИУ Елена Шевцова.

По данным управления по вопросам миграции МВД РФ, в прошлом году на долю стран ЕАЭС пришлось 17,6 процента от общего числа трудовых мигрантов. Всего же в России насчитывается 4,2 миллиона международных мигрантов, из них более 2,6 миллиона трудовых.

Граждане Армении приезжают в основном в регионы Центрального федерального округа - более 93,6 тысячи человек, тогда как в СФО их 26 тысяч, главным образом в Новосибирской и Кемеровской областях. Вместе с тем в Сибири (преимущественно в Омской и Новосибирской областях) трудоустраивается большая часть мигрантов из Казахстана - 262 тысячи человек, а также из Киргизии (55,3 тысячи), которые проживают в Иркутской области и Алтайском крае (для сравнения: в Уральском федеральном округе мигрантов из этой страны - 30,9 тысячи человек).

В числе основных причин роста миграционного потока Елена Шевцова называет высокие показатели уровня безработицы и уровня бедности в странах - членах ЕАЭС, созданные в России условия правового и социально-экономического характера для перемещения рабочей силы, благоприятную конъюнктуру российского рынка труда, которая заключается в преобладании спроса на рабочую силу над предложением.

Трудовые мигранты из стран - участниц ЕАЭС в основном заняты в строительной отрасли, а также в сфере ремонта квартир, домов и дач, в торговле, на сельскохозяйственных предприятиях. Их привлекают для уборки помещений, ухода за детьми, пожилыми и больными людьми.

- При благоприятной конъюнктуре и предпосылках к увеличению миграционных потоков в регионы России из стран ЕАЭС в 2019 году и начале 2020-го пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в миграционные процессы на евразийском пространстве. Сложная эпидемиологическая обстановка в мире заставила применять строжайшие меры всем странам ЕАЭС. Это закрытие границ в России, введение чрезвычайного положения в Казахстане и Армении, изоляция в Кыргызстане и Беларуси. Сообщение между странами - участницами ЕАЭС фактически прекращено, - отметила Елена Шевцова.

Меньше всего пострадали те мигранты из стран - участниц ЕАЭС, которые работали в сфере реального производства. А вот общепит, гостиничный бизнес, парикмахерские, клининг, транспортные перевозки пострадали сильно. Также упал спрос на услуги водителей, нянь, репетиторов.

В этой связи рассматривается два варианта развития ситуации - оптимистический и пессимистический. В первом случае после снятия ограничительный мер экономика России будет восстанавливаться за счет господдержки, спрос на труд мигрантов вновь начнет расти, и они получат больше возможностей легального трудоустройства. При пессимистическом варианте спрос будет на низком уровне, мигрантам придется конкурировать с местным населением, повысится безработица и риски невыплаты заработной платы. Данный вариант предусматривает резкое сокращение миграционного обмена между Россией и странами ЕАЭС.

Вместе с тем эксперты предполагают стабилизацию единого рынка труда ЕАЭС в будущем. Это может произойти за счет не только количества, но и качества рабочей силы, прежде всего ее профессиональной квалификации.

- Ряду регионов РФ привлечение зарубежной рабочей силы позволяет решить задачи развития экономики, - резюмировала Елена Шевцова.

Кстати

Исследование "Авито. Работа", в котором приняли участие десять тысяч россиян старше восемнадцати лет, показало, что каждый пятый житель Новосибирска (двадцать процентов от общего числа опрошенных) готов занять рабочее место, на которые обычно устраиваются трудовые мигранты. Еще 36 процентов пойдут на это только в критической ситуации, а 25 процентов респондентов отметили, что не собираются работать дворниками или строителями.

Участники опроса в Сибирском федеральном округе отметили, что в связи с пандемией коронавируса мигрантов стало меньше.

Москвичи, наоборот, утверждают, что приезжих стало существенно больше. "Вместе с тем в вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, в Новосибирске нет единства мнений. Почти половина - 48 процентов опрошенных - не согласна с утверждением, что этот приток нужен. 28 процентов считают, что мигранты поддерживают экономику", - делятся выводами аналитики "Авито. Работа".

Почти 55 процентов респондентов полагают, что приезжие не составляют им конкуренции на рынке труда, поскольку заняты в других сферах. Однако 27 процентов опрошенных новосибирцев уверены в обратном. В Москве таких 43 процента.