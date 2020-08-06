Ученые создали тест на энцефалит из мельчайшей светящейся молекулы

Ученые СО РАН научились использовать светящийся природный белок в качестве теста на клещевой энцефалит. Биолюминесцентный фермент выделяют из морского рачка Metridia longa - это самая маленькая в мире светящаяся молекула.

При этом всего одного миллиграмма материала хватает на сто тысяч анализов, сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН". И такой тест занимает меньше времени, чем другие методы.

"Его легче произвести и скомбинировать с антителом. На свечение молекулы и ее стабильность влияет меньше факторов. А второе достоинство новой метки - большая биолюминесцентная активность и увеличенная точность анализа", - говорит соавтор работы, кандидат биологических наук Марина Ларионова.

Единственное "но": использование такого типа тестов потребует дополнительного оснащения существующих диагностических лабораторий.