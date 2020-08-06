Скандальная история с выделением земельных участков на улице Кутузова в Барнауле ("РГ" писала о ней в N 114 от 28.05.2020) повторяется в нагорной части города. Отрезок придомовой территории жилого комплекса ТСЖ "Городок", расположенного на Змеиногорском тракте, 71А и 69Л, передан в собственность многодетной семье под индивидуальное жилое строительство, еще четыре семьи претендуют на другие доли лакомого земельного участка.

Жильцы ТСЖ "Городок" узнали об этом в конце апреля этого года. Кадастровая стоимость бесплатно полученного участка составляет около семи миллионов рублей. Решение о передаче приняли управление имущественных отношений Алтайского края и администрация Центрального района Барнаула. Теперь обитателям "Городка" необходимо освободить отторгнутую у них землю от детской площадки и элементов благоустройства. А семья с тремя детьми получит участок, на котором сегодня играют десятки живущих здесь ребятишек.

"Городок" был построен в 2005 году. Он задумывался как современный микрорайон с комфортной средой проживания для 250 семей. На тот момент в нагорной части Барнаула не было серьезной социальной инфраструктуры, и проект жилого комплекса предусматривал обустройство на его территории детских и спортивных площадок, прогулочных и велосипедных дорожек, зон отдыха и озеленения. Администрация Барнаула разрешила строительство комплекса постановлением N 1180 о выделении земельного участка в текущих границах. Для возведения "поселка будущего" строители оформили необходимую документацию. На деньги будущих жителей выполнили благоустройство территории - высадили десятки деревьев ценных пород, разбили цветочные клумбы, проложили сотни метров пешеходных и велосипедных дорожек, создали детские площадки, вкопали лавочки для отдыха, установили освещение и ограждение.

По окончании строительства городское управление по земельным ресурсам выполнило контрольную съемку благоустройства и утвердило ее у главного архитектора города. На ней видно, что земельные участки, которые хотят бесплатно отдать под возведение индивидуального жилья, входят в огражденную территорию "Городка". Согласно полученной ТСЖ разрешительной документации, территория жилого комплекса утверждена администрацией Барнаула ровно в тех границах, какие он занимает с 2005 года. В последующие пятнадцать лет "городковцы" ни на метр не изменили положение забора. Но теперь им говорят: "Это самозахват, отдавайте обжитую и обихоженную вами землю". Жители лишаются не просто благоустроенной дворовой территории, но и подъездных путей к двум домам: ни пожарные, ни скорая помощь, ни они сами не смогут подъехать.

Почему же так случилось? Часть территории жилого комплекса буквально "выпала" из кадастра. При этом вся земля, отведенная ТСЖ с момента постройки комплекса, согласно городским правилам землепользования, относилась к зоне застройки именно многоэтажными жилыми домами (Ж1). Однако 25 декабря 2019 года Барнаульская гордума утверждает новые правила землепользования, застройки городского округа и новую карту градостроительного зонирования. В новом генплане сказочным образом поменялась категория земель под частью участка ТСЖ: вместо Ж1 они стали относиться к Ж4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) либо к зоне общественной застройки. История очень схожая с той, что произошла на улице Кутузова.

Хронология событий по переводу коллективной собственности "Городка" в индивидуальную следующая. Осенью прошлого года краевое управление имущественных отношений в связи с поступившим заявлением обратилось в городской комитет по архитектуре за заключением о разрешении использовании территории комплекса для индивидуального жилищного строительства. 26 ноября комитет такое заключение выдал, при этом жителей ТСЖ никто не поставил в известность. А чтобы передать подготовленный участок в собственность многодетной семье, чиновники дождались новых правил землепользования и застройки, которые гордума приняла в декабре того же года.

В начале 2020-го быстро прошло межевание выделяемого участка (опять-таки без ведома ТСЖ), 26 февраля его поставили на кадастровый учет. Через месяц, 26 марта, многодетная семья просит о выделении этого участка, 1 апреля краевое управление имущественных отношений его бесплатно выделяет, а уже 6 апреля новая владелица регистрирует право собственности. Очередная и уже знакомая по истории с застройкой на улице Кутузова "многоходовка", в которой все продумано, подготовлено и грамотно выстроено.

Жители "Городка" писали жалобы и обращения в управление имущественных отношений края и администрацию Барнаула, но им ответили, что все законно. Недавно они обратились в прокуратуру с коллективной жалобой, под ней стоят 128 подписей.

ТСЖ подало исковое заявление по поводу отобранного у него земельного участка, прошло два судебных заседания. Между тем еще четыре многодетные семьи хотят бесплатно получить расположенные рядом участки. Кадастровая стоимость каждого составляет около десяти миллионов рублей. Они не имеют ни коммуникаций (сетей тепло- и электроснабжения, водопровода, канализации), ни технических условий для их подключения.

И, что удивительно, первая многодетная семья получила пятнадцать соток без обременения. То есть теоретически она может спокойно продать землю в любой момент, ибо средств на строительство коттеджа и подвод всех необходимых коммуникаций требуется немерено. Остальные многодетные претенденты на земельные участки тоже не относятся к разряду граждан с более чем высоким уровнем доходов. А главное: все пять участков после продажи заинтересованным лицам можно снова перевести в категорию Ж1 и построить на общем пятачке, например, большую высотку. Теперь - слово за правоохранительными органами.