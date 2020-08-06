В Красноярске от коронавируса скончался врач санавиации

В Красноярске от септического шока, вызванного коронавирусной пневмонией, умер 54-летний врач-анестезиолог Илья Жидков.

Как сообщает краевое министерство здравоохранения, течение болезни было быстрым. Медик почувствовал себя плохо 26 июля во время очередного рейса в районы края - Жидков трудился в санитарной авиации.

"Доктор с 1 июня был в "красной зоне". Погиб от ковидной пневмонии с очень быстрым течением, септический шок", - рассказали в крайздраве.

Коллеги подчеркивают, что Илья Жидков вел здоровый образ жизни и не имел хронических заболеваний. В санитарной авиации он проработал тридцать лет.

"Его работа отмечена грамотами и благодарностями. Илья Анатольевич работал с пострадавшими в авиакатастрофе вертолета, в котором погиб губернатор Лебедь, трудился в аварийное лето 2015 года, когда было несколько смертельных ДТП пассажирских автобусов с десятками жертв. Погиб, выполняя свой долг", - добавили в министерстве.