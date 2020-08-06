В Красноярском крае возник крупный пожар в промзоне

Крупный пожар возник в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края в районе производственных зданий. Огонь охватил свыше двух тысяч квадратных метров.

По данным МВД по региону, возгорание началось сегодня днем в старых гаражах. На данный момент известно, что пламя потом перекинулось на склад и старый "ледник" для продуктов.

"В настоящее время основной очаг возгорания локализован, на месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы", - уточнили в полиции.