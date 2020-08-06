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06.08.2020 14:32
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае возник крупный пожар в промзоне

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Крупный пожар возник в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края в районе производственных зданий. Огонь охватил свыше двух тысяч квадратных метров.

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По данным МВД по региону, возгорание началось сегодня днем в старых гаражах. На данный момент известно, что пламя потом перекинулось на склад и старый "ледник" для продуктов.

"В настоящее время основной очаг возгорания локализован, на месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы", - уточнили в полиции.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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