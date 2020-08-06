В Новосибирске бывший десантник до смерти избил инвалида

Новости

Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
Около 30 тысяч москвичей еженедельно оформляют доступ к электронной медкарте 09:43
Международный музыкальный фестиваль SPRAVA пройдет в онлайн-формате 09:39
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах 09:37
Новый раздел о столичных районах появился на сайте "Москвастобой" 09:24
В Москве еще 1254 пациента вылечились от коронавируса 09:13
Малкин не помог "Питтсбургу" одержать победу над "Монреалем" 09:13
Правительство поможет Чеченской республике в развитии туризма 09:06
Четвертый самолет МЧС вылетел в Бейрут 09:01
В Москве потеплеет до 27 градусов 08:37
Власти Лос-Анджелеса отключат воду в домах, где устраивают вечеринки 08:30
Бирюков: 35 поликлиник в Москве получат дополнительные энергомощности 08:10
Видео: невеста из Ливана осталась чудом жива после взрыва в Бейруте 07:42
Южная Корея предоставит ООН десять миллионов долларов для помощи КНДР 07:22
В Аргентине за сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавируса 06:57
Восемь человек стали жертвами пожара в больнице на западе Индии 06:39
Президент Франции отправится в четверг с экстренным визитом в Ливан 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 10:52
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске бывший десантник до смерти избил инвалида

Текст: Никита Зайков

Новосибирец предстанет перед судом за избиение 51-летнего мужчины с инвалидностью, который скончался от полученных травм. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, 37-летний нападавший ранее служил в ВДВ и имел навыки рукопашного боя.

Стычка бывшего спецназовца с инвалидом произошла в апреле этого года. По словам нападавшего, поводом послужил якобы имевший место денежный долг. Однако, как отмечают следователи, никаких финансовых претензий на самом деле не было.

Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест

- Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, судя по всему, искал жертву для "отработки" боевых приемов, - говорит Анастасия Кулешова. - Он ворвался в квартиру своего знакомого, ранее признанного инвалидом, где все и произошло. Удары не были беспорядочными, спонтанными - он бил точечно. Пострадавший скончался на месте.

Тем временем подозреваемый скрылся от следствия. Его удалось обнаружить и задержать на территории одного из районов Новосибирской области. Свою вину в содеянном бывший десантник поначалу упорно отрицал, однако, под тяжестью улик сознался в преступлении.

Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Россельхознадзор за пять лет уничтожил более 36 тысяч тонн "санкционки"
В ОНФ предложили разрешить мотоциклистам ездить между рядами
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию