В Новосибирске бывший десантник до смерти избил инвалида

Новосибирец предстанет перед судом за избиение 51-летнего мужчины с инвалидностью, который скончался от полученных травм. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, 37-летний нападавший ранее служил в ВДВ и имел навыки рукопашного боя.

Стычка бывшего спецназовца с инвалидом произошла в апреле этого года. По словам нападавшего, поводом послужил якобы имевший место денежный долг. Однако, как отмечают следователи, никаких финансовых претензий на самом деле не было.

- Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, судя по всему, искал жертву для "отработки" боевых приемов, - говорит Анастасия Кулешова. - Он ворвался в квартиру своего знакомого, ранее признанного инвалидом, где все и произошло. Удары не были беспорядочными, спонтанными - он бил точечно. Пострадавший скончался на месте.

Тем временем подозреваемый скрылся от следствия. Его удалось обнаружить и задержать на территории одного из районов Новосибирской области. Свою вину в содеянном бывший десантник поначалу упорно отрицал, однако, под тяжестью улик сознался в преступлении.

Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.