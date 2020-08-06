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06.08.2020 08:33

Вместо соды и песка

В Новосибирской области расширяют применение вторсырья
Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 173(8227)
В Новосибирске в этом году открылись пункты приема стеклотары у населения. Также с этой целью рассматривается возможность предоставления в аренду по льготным ставкам небольших земельных участков, помещений из муниципального фонда, неработающих газетных киосков. Кроме того, предполагается организовать прием стеклянных бутылок в сельских магазинах розничной торговли.

Об этом шла речь на совещании, в котором приняли участие руководители профильных министерств регионального правительства, специалисты новосибирской мэрии и представители регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экология - Новосибирск". Подготовить соответствующие предложения поручил губернатор Андрей Травников.

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По оценкам компании "Сибирское стекло" (якорный резидент индустриального парка "РИД Экран"), в Новосибирской области ежегодно выбрасывают 55 тысяч тонн использованной стеклотары. В 2019 году компания закупила 27 тысяч тонн стеклобоя, в том числе 4,2 тысячи тонн, собранных в Новосибирской области. Показатели первого полугодия 2020-го - 16 тысяч и 3,5 тысячи тонн соответственно. Всего же в регионе собирают десять-двенадцать тысяч тонн стеклобоя в год.

С вводом в эксплуатацию новой стекловаренной печи на предприятии "Сибстекло" потребность в стеклобое вырастет более чем в полтора раза - с 54 тысяч до 84 тысяч тонн в год.

Директор по развитию ООО "Сибстекло" Сергей Лукьянцев отметил, что выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество продукции. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым "Сибстекло" оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые десять процентов вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на три процента. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через семь-десять лет, а через десять-пятнадцать.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры республики Ингушетия
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Однако, как отметили участники совещания, при перевозке смешанных бытовых отходов основная часть стеклотары уничтожается: в мусоровозах-компостерах отходы спрессовывают под сильным давлением, бутылка дробится на осколки, и извлечь их вручную, в отсутствие специального оборудования, практически невозможно.

- Все больше горожан разделяют теорию разумного потребления и, помимо прочего, начинают сортировать отходы, - отметил Сергей Лукьянцев. - В Новосибирске работает уже семь приемных пунктов, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком. Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, то мы увеличим их число.

Сегодня есть опыт, когда поток стеклобоя формируется из нескольких источников. В том числе минуя посредников - благодаря сотрудничеству с управляющими компаниями из Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, предприятиями, которые эксплуатируют полигоны в Сибири или ведут там работы по сортировке ТКО, а также с регоператорами по обращению с ТКО и их подрядчиками.

Между тем

В Томске установлено 250 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их планируют разместить в Алтайском крае и Новосибирской области. Специалисты отмечают, что отсортированное стекло чище, чем извлеченное из баков для смешанных отходов, к которому прилипает органический мусор. Сейчас все ТКО поступают на мусоросортировочный завод, а далее их разделяют по морфологическому признаку и стеклянные фракции отправляют "Сибстеклу".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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