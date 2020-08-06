В новосибирских школах продолжат обновлять окна и кровлю

В Новосибирской области продолжится реализация целевых региональных программ "Школьное окно" и "Школьная кровля". Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что они доказали свою эффективность, в том числе по энергосбережению.

С предложением продлить реализацию программ выступили депутаты областного заксобрания во время рабочей поездки в Татарский район. Глава региона поддержал законодателей, отметив, что проблема с заменой старых окон - накопившаяся, но регион способен ее решить.

- Мы берем на себя решение этого вопроса в кратчайшие сроки, - сказал Андрей Травников.

По данным пресс-службы правительства области, на 2020 год в областном бюджете запланированы 236 миллионов рублей на проведение ремонта 55 кровель, замену более трех тысяч оконных блоков в 93 образовательных организациях. К настоящему времени установлено 1 546 оконных блоков, выполнен ремонт кровель в 12 организациях.

Депутат заксобрания Игорь Умербаев отметил, что оснащение школ, детских садов современными пластиковыми окнами повышает освещенность помещений, значительно уменьшаются теплопотери. Депутат отметил, что проблема старых окон и кровли особенно актуальна для районных школ. Здесь необходимы масштабная замена оконных и дверных блоков, ремонт кровель.

Также в Татарске губернатор Андрей Травников ознакомился с планом капремонта, который намечен в школе-интернате. Ремонтные работы будут проведены в 2020 году за счет субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы по развитию образования. На это будет выделено 68 миллионов рублей.

В детском саду комбинированного вида № 8 уже выполнен ремонт. Как доложили губернатору специалисты, замена окон в детском дошкольном учреждении проводится с 2018 года. Всего на это потрачено 1,8 миллиона рублей, заменено 78 окон. Осталось поменять еще 18 окон.

Справка "РГ"

В Новосибирской области реализуется госпрограмма по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи. Она включает замену окон на пластиковые стеклопакеты и ремонт кровель школьных зданий. За последние три года за счет областного бюджета отремонтировано 543 кровли, заменено более 18 тысяч деревянных оконных блоков на современные пластиковые. На эти цели направлено 900 миллионов рублей.