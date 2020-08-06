Востребована ли в Кузбассе ипотека с господдержкой?

Новости

В посольстве России прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации 05:05
В ЕАО началась проверка после обрушения моста на военных учениях 04:57
Спасатели из России, арабских стран и ЕС прибыли на помощь в Ливан 04:46
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа 04:37
В США раскритиковали сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 04:11
Вильфанд: Нынешний год в Москве может стать одним из самых дождливых 03:33
В США авиарегулятор предложил оштрафовать Boeing на миллион долларов 03:20
В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю 03:06
Ради экономии Трамп может объявить о выдвижении в президенты из Белого дома 02:39
В Facebook удалили пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19 02:39
США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте 02:09
В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку 02:08
Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов 02:00
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте 01:54
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Пакистане 01:43
В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19 01:33
Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа 01:23
Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19 01:01
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом 00:30
Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США 00:26
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу 00:14
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.08.2020
Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения 05.08.2020
Помпео отправится с визитом в Восточную Европу 05.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 04:30

Не оставить со взносом

Востребована ли в Кузбассе ипотека с господдержкой?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 173(8227)
В Кузбассе, увеличившем в этом году планы по вводу жилья более чем наполовину (с 805 тысяч до 1,275 миллиона квадратных метров), надеются выполнить их за счет льготной президентской ипотеки. Что предпринимает регион для увеличения доступности таких кредитов и каковы первые результаты, выясняла корреспондент "РГ".
Теперь часть первоначального взноса за своих сотрудников могут выплачивать работодатели. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Теперь часть первоначального взноса за своих сотрудников могут выплачивать работодатели. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Теперь часть первоначального взноса за своих сотрудников могут выплачивать работодатели. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Программа ипотеки с господдержкой, рассчитанная до начала ноября 2020-го, предусматривающая фиксированную ставку в 6,5 процента годовых при покупке жилья в новостройке с 20-процентным первоначальным взносом и сроком кредитования до тридцати лет, действует в России с весны этого года. А в Кузбассе уже в июне было подписано четырехстороннее соглашение между местным правительством, банками, застройщиками и крупными работодателями, еще больше смягчающее условия для заемщиков.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов

Стороны договорились, что работодатели будут возмещать своим сотрудникам часть суммы первоначального взноса. Какую именно, каждое предприятие решит само, но размер компенсации не должен быть меньше десяти процентов. При этом может снизиться ставка займа - за счет программ, предлагаемых конкретными кредитно-финансовыми организациями. Так, например, региональное АИЖК предлагает ставку в 6,1 процента, банк "ФК Открытие" - 5,99, Россельхозбанк - 5,6, ВТБ - пять, а Сбербанк - от 2,6 процента.

По мысли областного руководства, это должно поддержать и строительную отрасль, и нуждающихся в жилье работников предприятий региона. Ведь, согласно официальным данным, еще до подписания упомянутого соглашения реализация ипотечных программ с начала года позволила привлечь в экономику Кузбасса 12,5 миллиарда рублей.

Самый первый "президентский" кредит - под 5,6 процента годовых на двушку в строящемся доме - оформила молодая семья кемеровчан. Платежная нагрузка стала для них меньше благодаря программе АИЖК и субсидированию ставки застройщиком.

К слову, наряду с подписавшими региональное соглашение крупными компаниями дорожной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей к нему еще в июне призвали присоединиться предпринимательский сектор. Однако, как сообщил корреспонденту "РГ" замдиректора Фонда развития жилищного строительства Александр Череповский, за все это время от руководителей малых и средних предприятий, способных поддержать своих работников в решении жилищного вопроса, ни одного звонка не поступило.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Почему молодые семьи не могут получить жилищные субсидии по госпрограмме

Понять предпринимателей можно: сейчас даже при большом желании свободных средств у них просто нет. Да что там свободных, хорошо еще, если в нынешних экономических условиях удается вовремя платить людям зарплату. Иное дело - относительно большой и устоявшийся бизнес, реализующий свои социальные программы.

- Соглашение мы подписали, потому что готовы оказывать такую поддержку, - сообщил корреспонденту "РГ" директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Береговой" Сергей Поликов. - Например, один из наших молодых сотрудников дефицитной специальности планирует обзавестись малоэтажным жильем. И мы с удовольствием поможем ему, а также другим работникам. Если появится конкретика, куда именно следует обращаться по поводу реализации этой программы.

Компетентно

Глеб Орлов, заместитель губернатора Кузбасса по строительству:

- По условиям четырехстороннего соглашения, предприятие выражает намерение оказать своим работникам финансовую помощь (не менее десяти процентов от цены договора), застройщик предоставляет скидку (не менее трех процентов от стоимости квартиры) либо заключает с банком, выдающим ипотечный заем, соглашение о компенсации процентной ставки, что позволит снизить ее для гражданина не менее чем на полпроцента.

На сегодняшний день соглашение подписали четыре банка и кузбасское АИЖК, девять предприятий и организаций строительной отрасли, АПК, сферы образования и четыре крупнейших застройщика. Еще три банка и 25 работодателей выразили готовность.

В работе находятся четыре пакета документов жителей области. Всего же за семь месяцев 2020 года в регионе оформлено 1 170 ипотечных займов с господдержкой (семейная, сельская, президентская ипотеки), 1 017 из которых (87 процентов) - на покупку жилья в новостройках.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом