Заместитель начальника полиции Красноярска задержан за мошенничество

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника городской полиции по подозрению в покушении на мошенничество. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, полицейский вымогал у гражданина 2,5 миллиона рублей за невозбуждение уголовного дела.

Жертвой стал его знакомый. Ему сотрудник полиции заявил, что на него имеются некие оперативные материалы, которые могут послужить основанием для привлечения к уголовной ответственности. В действительности, таких документов не существовало. Но напуганный гражданин этого не знал и согласился заплатить.

В момент получения первой части денег - 1,1 миллиона рублей, замначальника МУ МВД России "Красноярское" задержала ФСБ. Сейчас он признал вину и раскаивается. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.