Правительство поможет Чеченской республике в развитии туризма

В Чеченской республике идет реализация более 700 инвестиционных проектов на сумму 216 млрд рублей, предусмотрено создание 20 тыс. рабочих мест. О развитии региона, привлечении инвестиций шла речь на совещании в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В ближайшие три года в республике планируется создать три агропромышленных парка. За счет их строительства в экономику региона будет привлечено 2,6 млрд рублей внебюджетных средств. По словам Юрия Трутнева, привлечение частных инвестиций - одна из главных задач, направленная на стимулирование темпов роста экономики региона. "На сегодняшний день целый ряд проектов реализуется с большим объемом инвестиций государственных. Нам надо увеличивать соотношение в пользу частных инвестиций", - сказал Трутнев.

По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, наряду с позитивными изменениями есть и проблемы, которые требуют решения. "Мы просим вас взять под личный контроль вопросы развития туризма, так как у нас существуют проблемы, которые мы сегодня обсуждали. Здесь требуется ряд решений, которые должны приниматься на федеральном уровне. Без вашего участия у нас не получится достичь намеченных целей", - сказал Кадыров в ходе совещания.